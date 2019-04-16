韓國瑜推薦閱讀《福爾摩沙大旅行》 作者劉克襄來導讀

2019-04-16 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市推出「每月好書」活動，市長韓國瑜4月推薦大家閱讀的是《福爾摩沙大旅行》。文化局特別邀請作者劉克襄，4月21日下午兩點半在高市圖總館為大家導讀這本旅行書。 導讀報名網址https://pse.is/G5K4K。

劉克襄指出，這是一本150年前，9位西方旅行家在臺灣旅行、探險的紀錄報告。他們的身分非常特殊，有領士、海關人員、宣教士、人類學者及攝影家，所敘述觀點會和我們所熟悉的漢人旅行家截然不同。

劉克襄考據百年前西方探險家留下的文獻 ，整理出9條寶島探險路線，其中有3條途經高雄，他重新探訪後，從自然生態及歷史人文的角度再提出新看法，並嘗試和現今的生態人文旅遊做結合。像19世紀台灣南部的「小絲路」，路線途經內門、田寮、六龜等當時重要商業關口，也能觀賞惡地形地理景觀；在這些關口之中，六龜不僅接近府城及打狗兩大城市，更是玉山的入口，地位尤其特殊。