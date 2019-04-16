澎湖地方產業具特色 待創新轉型帶動發展

2019-04-16 14:31 中央社 澎湖縣16日電



經濟部工業局長呂正華今天表示，澎湖很多在地食品極具地方特色，經濟部推動各產業發展，提供169個輔導專案，開發更多高值化的特色產品，加速創新轉型，帶動當地產業與經濟成長。

行政院推動五加二產業創新計畫及前瞻基礎建設，引導產業由過去「效率驅動」轉為「創新驅動」來協助產業創新轉型。經濟部產業輔導資源列車，今天由工業局長呂正華率中衛中心、中國生產力與工研院等輔導團隊抵澎，邀集澎湖縣政府、工業策進會，商業與地方旅宿等代表與會進行產業輔導推廣說明會，期待產業多加運用，加速升級轉型。

呂正華表示，澎湖產業結構以二級製造業和三級服務業為主，占總體產業的95%，約有7000家業者。其中以觀光業為主力，且澎湖具有不同的特殊文化風情與物產，其中如風茹、仙人掌、海葡萄、海鮮等農漁水產類製品，未來如持續提升技術與品質，開發出更多高值化且具特色的產品，結合島嶼生態光旅遊活動，可帶動當地產業與經濟成長。

呂正華說，工業局近2年運用離島產業輔導升級資源，投入新台幣300多萬元，輔導在地10家廠商，其中貴山國際有限公司研發小魚乾花生等乾製食品加工產品，外銷日本，並帶動投入1000萬元，最具成效。地方各產業有需要，可至「產業輔導1999」網站或產業競爭力發展中心免費諮詢。