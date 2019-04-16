親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

2019年普立茲獎出爐 新聞關鍵字：失能的「Code Red」

貨又出去了！ 高雄鳳梨今年出口新加坡刷新去年數量

澎湖地方產業具特色 待創新轉型帶動發展

2019-04-16 14:31中央社 澎湖縣16日電

經濟部工業局長呂正華今天表示，澎湖很多在地食品極具地方特色，經濟部推動各產業發展，提供169個輔導專案，開發更多高值化的特色產品，加速創新轉型，帶動當地產業與經濟成長。

行政院推動五加二產業創新計畫及前瞻基礎建設，引導產業由過去「效率驅動」轉為「創新驅動」來協助產業創新轉型。經濟部產業輔導資源列車，今天由工業局長呂正華率中衛中心、中國生產力與工研院等輔導團隊抵澎，邀集澎湖縣政府、工業策進會，商業與地方旅宿等代表與會進行產業輔導推廣說明會，期待產業多加運用，加速升級轉型。

呂正華表示，澎湖產業結構以二級製造業和三級服務業為主，占總體產業的95%，約有7000家業者。其中以觀光業為主力，且澎湖具有不同的特殊文化風情與物產，其中如風茹、仙人掌、海葡萄、海鮮等農漁水產類製品，未來如持續提升技術與品質，開發出更多高值化且具特色的產品，結合島嶼生態光旅遊活動，可帶動當地產業與經濟成長。

呂正華說，工業局近2年運用離島產業輔導升級資源，投入新台幣300多萬元，輔導在地10家廠商，其中貴山國際有限公司研發小魚乾花生等乾製食品加工產品，外銷日本，並帶動投入1000萬元，最具成效。地方各產業有需要，可至「產業輔導1999」網站或產業競爭力發展中心免費諮詢。

衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

父子都在兩岸當過兵 時代洪流讓這家人有奇異經歷

2019-04-16 14:51

韓國瑜推薦閱讀《福爾摩沙大旅行》 作者劉克襄來導讀

2019-04-16 14:46

屏縣府提供224個暑假工讀職缺 徵青年創意入縣政

2019-04-16 14:23

偷吃1節甘蔗罰1個月薪水 台糖橋頭糖廠展文獻

2019-04-16 14:07

澎湖灣變垃圾場 花火節前見「拖鞋、浮球、寶特瓶」

2019-04-16 13:16

紙風車《台灣幻想曲》前進高雄茂林、湖內及橋頭

2019-04-16 11:36

第1季台灣海龜及鯨豚救傷 海龜約20%是受漁業活動造成

2019-04-16 10:25

追食小魚 台東太麻里「芭蕉旗魚」產季來了！

2019-04-16 10:18

綠批花公帑造勢 韓國瑜：抹黑

2019-04-15 23:45

高雄補助體感業 最高2000萬

2019-04-15 23:30

等20年 幸福小黃開進中寮里

2019-04-15 23:21

高雄加碼補助 歡迎年輕人創業投資體感產業

2019-04-15 22:26

影／飲料業者鼓勵創作前進校園找聲音 學生說很緊張

2019-04-15 20:36

影／經營33年高雄和春影院熄燈 影友：比悲傷更悲傷

2019-04-15 20:25

國際花火節將登場 澎縣宣布「小海豚」免費搭

2019-04-15 19:16

2天取締110件車輛超速 大旗山地區駕駛人要注意了

2019-04-15 19:08

高雄大樹玉荷包 不夠冷量產銳減8成

2019-04-15 18:00

不再孤單！屏東潮州地方創生業者 攜手打團體戰

2019-04-15 15:55

韓國瑜訪美 高雄市議會民進黨團批無心市政

2019-04-15 15:38

黑鮪魚起鉤！ 滿大豐2號返港搶「屏東第一鮪」

2019-04-15 15:12

五一勞動節 高雄推出勞工專屬「五一大饗宴」

2019-04-15 14:26

近30年沒公車上山 「幸福小黃」今起駛入旗山中寮山

2019-04-15 13:45

小法上學記：一場別開生面 專屬澎湖孩子的開學典禮

2019-04-15 12:03

感冒奪去視力 許家峰用聲音延續工作

2019-04-15 10:22

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

彰化縣最老化鄉鎮 大城善心人捐「賓士」服務家鄉長輩

2019-04-15 16:33

影／大甲媽祖回鑾下大雨 千里眼順風耳也穿雨衣

2019-04-16 08:52

北市敬老卡補助大縮水 遭議員砲轟敬老還是欺老

2019-04-15 15:56

黑鮪魚起鉤！ 滿大豐2號返港搶「屏東第一鮪」

2019-04-15 15:12

影／銅鑼田中央有「龍貓伯公」 自然美景與電影龍貓輝映

2019-04-15 18:03

苗栗神經外科急診轉出多 百大良醫陳敏雄加入為恭團隊

2019-04-16 07:47

影／經營33年高雄和春影院熄燈 影友：比悲傷更悲傷

2019-04-15 20:25

跟著群眾鑽媽祖轎底 2名法國人不確定為何鑽

2019-04-15 16:57

貨又出去了！ 高雄鳳梨今年出口新加坡刷新去年數量

2019-04-16 13:53

2天取締110件車輛超速 大旗山地區駕駛人要注意了

2019-04-15 19:08

不再孤單！屏東潮州地方創生業者 攜手打團體戰

2019-04-15 15:55

露營小心 桃園113家露營地竟有九成八非法

2019-04-15 20:26

影／北上向侯友宜學經驗 王惠美：彰化要推輕軌

2019-04-15 17:01

宮廟遶境衝突惹人厭 南警和廟方推行動公約自我管理

2019-04-15 17:12

影／今年暖冬提早採收 鮮甜肥美蚵肉這樣吃才帶勁

2019-04-16 07:56

480元敬老卡竟「貶值」 柯P：是以前少收

2019-04-16 11:53

警察制服換新在即 中壢準備好了

2019-04-15 14:57

嘉義火車站沒電扶梯 藍綠議員齊發聲

2019-04-15 20:29

大同路拓寬 汐止人：不能再拖了

2019-04-16 00:38

只要百元道地印度料理 藏身清大校園

2019-04-16 07:53

林聰明沙鍋魚頭躍上國際Netflix 第三代發揚美食文化

2019-04-15 22:24

影／輪椅阿公想鑽媽祖鑾轎底 刑事小隊長幫他完成心願

2019-04-15 19:57

工作有托育設施、子女獎學金 竹縣友善廠商徵才

2019-04-16 11:56

侯友宜提「瞻海計畫」 打造新北新產業鍵

2019-04-15 23:55

白沙屯媽回鑾估湧10萬人 通霄今明農博會

2019-04-15 23:44

台中鐵道綠廊 豐原潭子段動土

2019-04-15 23:07

不滿福利受損 阿里山林業鐵路工會要求本俸提高至3萬

2019-04-15 20:11

「如果我不做，誰做」 他守護重症兒獲兒科新銳獎

2019-04-16 13:15

海大龍崗生態園區螢火蟲季 16日起線上預約賞螢

2019-04-15 15:24

「第一鮪」每公斤價格怎麼算？原來是這三個原因

2019-04-15 15:41

阿霸妹自製手工餅乾結緣品 跟著媽祖進香去

2019-04-15 17:57

學者：台灣人為巴黎聖母院哭喊 却對自己文化消失無感

2019-04-16 13:42

被遺忘的角落 花蓮新城鄉古井街住戶仰賴百年古井生活

2019-04-16 11:54

駕駛注意！86快速道路重鋪 夜間往西這路段封路

2019-04-16 08:14

外籍人士最想要的一張卡 竹市一口氣發3張

2019-04-15 15:00

台南學甲174線綠色隧道換新裝 旅人停駐體會悠閒

2019-04-15 16:36

追食小魚 台東太麻里「芭蕉旗魚」產季來了！

2019-04-16 10:18

聯合醫院又有群聚感染 今年已3起 議員：SOP失效

2019-04-16 13:21

大腿腫脹 「原子筆」開口取出致命血塊

2019-04-16 10:23

Ingress選台灣全球9處辦活動 桃市議員盼促成寶可夢活動

2019-04-15 17:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top