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屏縣府提供224個暑假工讀職缺 徵青年創意入縣政

2019-04-16 14:23聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣政府繼續推動「暑期圓夢」及「大專青年學生公部門暑期工讀」計畫，凡國內各大專...
屏東縣政府繼續推動「暑期圓夢」及「大專青年學生公部門暑期工讀」計畫，凡國內各大專校院具有學籍並於修業年限內且符合資格的學生皆可報名。記者江國豪／攝影
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還在煩惱暑假做什麼？屏東縣政府提供職缺邀青年來打工！屏東縣政府繼續推動「暑期圓夢」及「大專青年學生公部門暑期工讀」計畫，凡國內各大專校院具有學籍並於修業年限內且符合資格的學生皆可報名，如為設籍屏東縣弱勢學生工讀面試時將優先錄取。

屏縣府勞工處表示，暑期圓夢計畫今年邁入第4年，提案內容除鼓勵青年發揮具公益性之個人或團體創作外，也特別邀集各局處提列圓夢計晝主題。

例如：求職防騙宣導、就服法第5條宣導、農業勞動力平台、勞動條件現況統計、原音歌曲創作、可可產業外語專案協助、屏東特教的光與熱、屏東縣全民體育及各項競賽網路及行銷平台建置、牡丹鄉高齡友社區健康營造、流浪犬貓收容照護、流浪犬貓管制定位系統、農產品創新行銷、如何有效快速發現棄置斃死豬隻及有效的民眾認知宣導、智慧互動候車亭改裝計畫等14項議題，藉由年輕人更多元的想像與創意，未來融入縣政中。

提案團隊人數以5人為上限，每案將獎助新台幣3萬元至10萬元，提案內容契合縣政議題者將優先通過，報名期間5月1日至5月13日止，計畫審理期間為5月25日至5月26日。

若曾造訪台灣燈會一定聽過他的作品！今年30歲的陳昱榮，曾是第一屆圓夢計畫提案青年，後來陳昱榮則協助縣府製作台灣燈會中，intel無人機表演背景音樂，另外，陳昱榮曾參與黑鮪魚季、屏東聖誕節等活動燈飾創作，去年2月更獲台北國際藝術村推薦前往紐西蘭駐村創作3個月。

另外，如果想學以致用，經濟獨立，即早認識職場與培養正確工作觀念，縣府提供224個設有科系與專長限制之公部門工讀職缺，工作地點為縣府各局處，工作時間自7月1日起至8月31日止，共44個工作天，薪資時薪150元，每月上限為26,400元，報名時間為4月22日至5月10日止，初步資格審查名單將於5月24日公告本府勞工處網站，並於6月1日安排雙向面試活動。

屏東縣政府繼續推動「暑期圓夢」及「大專青年學生公部門暑期工讀」計畫，凡國內各大專...
屏東縣政府繼續推動「暑期圓夢」及「大專青年學生公部門暑期工讀」計畫，凡國內各大專校院具有學籍並於修業年限內且符合資格的學生皆可報名。記者江國豪／攝影
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