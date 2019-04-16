偷吃1節甘蔗罰1個月薪水 台糖橋頭糖廠展文獻

2019-04-16 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



當年台糖五分車當反共抗俄宣導車的景象。圖／台糖提供 分享 facebook

台灣60年前以外銷砂糖為主要經濟來源，常聽老人家提起當年偷吃甘蔗是一大「重罪」，但究竟罪有多重？台糖公司整理出1項糖廠文獻資料，提及「偷吃1口甘蔗罰30元，偷吃1節甘蔗罰300元」，而當年一般公務員月薪就只有300元至400元。

台糖公司蒐集自台糖各糖廠珍藏的文獻資料，訂4月25日到5月13日，每天上午9點至下午4點，在橋頭糖廠「古蹟社宅事務所」展出「台糖廉政文物展」，回溯1950年代以後的台灣廉政發展歷史。台糖人員說，展品包括法務部廉政署和台糖珍藏的歷史文件、文物、影片及圖片，要帶領民眾，從產業角度認識台灣廉政發展。

橋頭糖廠的這項展覽，包括40多年前，以載甘蔗的五分車宣導反共抗俄，民眾擁聚鐵道旁燃放鞭炮的熱烈景象，也首度端出嚴懲「甘蔗偷吃犯」的文物資料。

台糖人員說，整理由糖廠找到資料，偷吃甘蔗一旦被抓到，除了關進禁閉室外，還會被要求寫悔過書及罰款；依據糖廠留下的文獻資料，「偷吃1口甘蔗罰30元，偷吃1節甘蔗罰300元」，當年一般公務員的月薪也只300元到400元，可稱相當重的處罰。

台糖表示，這項展覽除了靜態文物，還有1日政風課長體驗、廉政微電影、廉政耆老說故事影片欣賞，希望讓廉潔教育向下扎根，另外展覽期間也舉辦「廉政小學堂」，供小學團體預約，洽詢專線（07）6119673。