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澎湖灣變垃圾場 花火節前見「拖鞋、浮球、寶特瓶」

2019-04-16 13:16聯合新聞網 綜合報導

海上花火節一向是澎湖旅遊的盛會，每到夏季海上施放煙火的活動吸引了各地遊客前往。日前有網友到澎湖的沙灘上走走，想在花火節前先看看陽光、沙灘、比基尼的經典海景，沒料到在他眼前的卻是「拖鞋、浮球、寶特瓶」，這樣的景像讓他不由得悲傷了起來，除了擔心這樣的景像會讓造訪澎湖的遊客失望，也為海洋保育問題憂心。

眼看「外婆澎湖灣」變成「澎湖垃圾場」，讓人悲傷不已。圖擷自 爆料公社
眼看「外婆澎湖灣」變成「澎湖垃圾場」，讓人悲傷不已。圖擷自 爆料公社
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陳姓網友上週在澎湖的龍門沙灘以及中屯風車公園中拍下垃圾成堆景像，在「爆料公社」上訴說自己的擔憂。印象中美麗的「外婆澎湖灣」如今變成「澎湖垃圾場」，舉目所及是來自世界各地的垃圾「一堆農夫山泉、王老吉，來自中國的瓶子，還有一堆韓國的果汁飲料，全世界海洋無一倖免」，明明看到很多人努力的淨灘但垃圾還是到處都是，讓他感到悲傷不已。想到再過幾天就是花火節了，也擔心滿灘垃圾會帶給遊客不良觀感。

網友表示垃圾中包含來自大陸以及韓國的保特瓶，隨著洋流從各地漂流而來。圖擷自 ...
網友表示垃圾中包含來自大陸以及韓國的保特瓶，隨著洋流從各地漂流而來。圖擷自 爆料公社
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看到沙灘上遍佈垃圾的照片，許多網友憤怒的表示「台灣就是這樣，只想賺錢不想維護環境」，指責政府無作為「 海島國家可以讓海洋生態破壞成這樣？」，也質疑垃圾的來源是「對岸飄過來的」。有人問「為什麼垃圾會流到大海」，當過海軍的網友解釋「船出了海到規定的海哩外，就是拋垃圾的時間，所以出海越久垃圾越多」，源頭除了從大小船上被拋棄的東西，也包含因洋流帶來的各地垃圾，「這是全世界的問題，只要是人都會製造垃圾，洋流到哪垃圾就到哪」、「做到環保才能替海洋減少垃圾」。

原PO表示發文日已經是他造訪澎湖的第三天「每天都在瘋狂淨灘」，想號召大家一起參與淨灘。隨後也有網友補充「已出動近四百人，5、6輛垃圾車」在龍門沙灘淨灘。

澎湖沙灘淨灘花火節
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