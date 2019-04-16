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紙風車《台灣幻想曲》前進高雄茂林、湖內及橋頭

2019-04-16 11:36聯合報 記者徐如宜╱即時報導

「紙風車368兒童藝術工程」4月18到20日將前進高雄市茂林區、湖內區及橋頭區，...
「紙風車368兒童藝術工程」4月18到20日將前進高雄市茂林區、湖內區及橋頭區，為親子們演出。圖／高雄市教育局提供
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「紙風車368兒童藝術工程」4月18到20日將前進高雄市茂林區、湖內區及橋頭區，為親子們演出高規格的兒童劇《台灣幻想曲》，免費觀賞。

演出訊息為4月18日晚上7點在高雄市茂林區萬山里田徑運動場，熱心贊助人為高雄柯小姐；4月19日晚上7點在湖內區文賢國小，由高雄在地陳小姐所贊助；4月20日晚上7點在橋頭區五林國小，由翊峰科技股份有限公司董事長張志弘贊助。希望藉演出為高雄孩子帶來歡笑，學習創意美學、愛與關懷。

紙風車劇團運用肢體、戲 劇、偶戲，豐富視覺的感受，並傳達其中的教育意義。劇團表示，這次演出的《台灣幻想曲》，特別在美術、戲劇、音樂、黑光多樣化元素的演出中追求新意，讓孩子在觀戲的過程中，自然而然地對藝術型式能夠有初步的認識，甚至引發其興趣。

《台灣幻想曲》全劇分五個片段，「唐吉軻德」再次為了孩子的笑容宣示他的決心，走遍全國 368 個鄉鎮市區，為陪孩子踏上藝術的第一哩路而努力；「高雄的故事」用15分鐘時間讓孩子瞭解屏東和高雄特有的歷史文化的起源與更迭。

「海底總動員」讓台灣的吳郭魚、虱目魚、櫻花鉤吻鮭等魚煩，遇上馬里亞那海溝的深海魚，是大人小孩最愛的演出；「八歲一個人旅行」改編自導演吳念真親身經歷，結合真人與偶劇的演出，配合投影在舞台上創造出三度空間場景；「黑光幻想曲」在舞台上展現驚奇的圖案變化組合，給觀眾前所未有的想像空間。詳情可上368藝術工程官網http://www.319kidsmile.org/368/index.asp查詢。

「紙風車368兒童藝術工程」在高雄仁武演出時，吸引滿滿觀眾。圖／高雄市教育局提供
「紙風車368兒童藝術工程」在高雄仁武演出時，吸引滿滿觀眾。圖／高雄市教育局提供
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《台灣幻想曲》裡的「唐吉軻德」一出場，總是贏得親子熱烈掌聲。圖／高雄市教育局提供
《台灣幻想曲》裡的「唐吉軻德」一出場，總是贏得親子熱烈掌聲。圖／高雄市教育局提供
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