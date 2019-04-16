第1季台灣海龜及鯨豚救傷 海龜約20%是受漁業活動造成

2019-04-16 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



海洋委員會海保署今天公布第一季一月到三月通報狀況，鯨豚部分，全台共50隻通報案件，其中47隻死亡，3隻為活體。圖／海洋保育署提供 分享 facebook

海洋委員會海保署今天公布第一季一月到三月通報狀況，全台共有103隻海龜通報案件，其中82隻死亡，21隻是活體已釋回或收容。鯨豚部分，全台共50隻通報案件，其中47隻死亡，3隻為活體。

海保署說明，第1季通報的海龜種類以綠蠵龜95隻最多，分布主要在新北市22隻、澎湖縣20隻及台東縣19隻。通報的海龜中58隻因死亡多日，身軀腐爛，死因已無法判斷。

值得關注的有19隻海龜是漁業誤捕，其中以流刺網誤捕13隻最多，另有遭廢棄漁網、漁線纏繞3隻及因船隻撞擊導致背甲嚴重破碎2隻。

鯨豚部分，第1季通報種類以江豚（露脊鼠海豚）18隻為最高，瓶鼻海豚9隻次多，至於通報分布主要在金門縣7隻、連江縣6隻、澎湖縣6隻及彰化縣5隻等地區。

其中18隻被發現時因身軀腐爛，死因難以判斷，已就地掩埋；21隻鯨豚在解剖後除了3月15日擱淺的柯氏喙鯨胃內發現較大量的塑膠垃圾外，其餘並無明顯的人為廢棄物累積，少數個體發現有臟器病變，另有4隻有漁業誤捕跡象。

海保署表示，第1季通報數字與去年相較，海龜多出43隻，鯨豚減少18隻（其中13隻迷航），若與過去三年（105至107年）第一季通報平均數量相較，海龜多出40隻，鯨豚多出9隻，顯示擱淺數量有增加之趨勢。

海保署強調，未來將每季公布海龜及鯨豚擱淺資訊，並委請學者專家針對通報救傷的個體進行原因或樣態分析，作為擬定保育措施的依據。