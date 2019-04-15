義大超容訴訟案高市府9勝 綠議員促執法拆除

2019-04-15 22:43 中央社 高雄15日電



義大世界開發案涉超容積使用3萬多坪，高雄市府撤銷部分使用執照卻被義大提起12件訴訟案，官司纏訟，市府9勝、2敗，民進黨市議員簡煥宗今天貼文促市府執法拆除。

義联集團開發義大世界案涉超容積使用，前市府陸續撤銷部分使用執照，義联先後提起12件訴訟案，官司纏訟多年，市府勝訴9件，義大勝訴2件，另有1件官司，即義大不滿市府逕行撤銷超容積使用，提起行政訴訟，目前該案還在審理中。

簡煥宗今天在臉書中貼文，質疑市府面對業者違法超容積使用案，何時要執法拆除。

他說，義大違法是前縣長楊秋興時代公文認定，法院判決定讞，而陳菊市府依法行政，卻在選舉期間受盡抹黑、被扣上反商及政治報復的帽子，實在有苦難，終獲平反。他問市府對於法院認定的違建要不要拆除，何時要拆除。

市府建管處指出，義联對市府的訴訟案，大大小小有19案，已定讞的有11案，其中市府勝訴9案、義大勝訴2案，其餘案件都還在審理中，最受關注的是義大不滿市府逕行撤銷超容積使用，提起行政訴訟，目前還在審理中。

副市長李四川受訪表示，市府對於所有的訴訟案都會在最終判決後，於收到判決書後依法辦理。

截至發稿為止，義联集團尚無回應。