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高雄加碼補助 歡迎年輕人創業投資體感產業

2019-04-15 22:26聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

中央政府唯一指定推動的高雄體感科技產業，高市府去年成立「KOSMOS HATCH體感奇點艙」提供新創團隊進駐、孵育夢想高雄市經發局今天宣布體感補助類型包含「主題應用型」，每案補助金額最高達2000萬元；今年更加碼新增「推廣應用型」補助，每案補助最高200萬元，並擴增廠商進駐高雄的多元管道。

為鼓勵更多年輕人投入體感產業，高雄經發局今天下午舉辦補助說明會，介紹體感計畫階段性執行成果與今年體感補助新機制，直接傳授廠商計畫提案技巧，傳授審查重點及注意事項，吸引南部地區體感業者超過120人參加，大家提問踴躍，對參加今年的計畫都感到躍躍欲試。

經發局副局長高鎮遠說，高雄市政府預計在3年內要投資11億餘元推動體感產業，去年到今已協助22家廠商開發體感創新應用，補助總金額達1億元。

高鎮遠說，今年更加碼新增「推廣應用型」補助，擴增廠商進駐高雄的多元管道，希望以場域空間、商務活動、人才培訓、資金挹注等多面向力促產業群聚高雄。

今年度體感補助類型包含「主題應用型」，每案補助金額最高達2000萬元；「多元應用型」每案補助最高500萬元，「新創應用型」針對設立登記3年內的新創公司，補助資源協助公司在地發展，每案補助最高200萬元。

高雄經發局今天下午辦補助說明會，介紹體感計畫階段性執行成果與今年體感補助新機制，...
高雄經發局今天下午辦補助說明會，介紹體感計畫階段性執行成果與今年體感補助新機制，直接傳授廠商計畫提案技巧，傳授審查重點及注意事項，吸引南部地區體感業者超過120人參加。記者謝梅芬／攝影
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高市府去年成立「KOSMOS HATCH體感奇點艙」提供新創團隊進駐、孵育夢想。...
高市府去年成立「KOSMOS HATCH體感奇點艙」提供新創團隊進駐、孵育夢想。高雄市經發局今天宣布再加碼補助。記者謝梅芬／攝影
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高雄市夢想
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