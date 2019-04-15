影／經營33年高雄和春影院熄燈 影友：比悲傷更悲傷

2019-04-15 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



「和春戲院是我的青春印記！」在經營33年後，高雄在地老牌二輪電影院「和春影城」今天吹熄燈號，晚上在門口舉辦惜別音樂會，吸引許多影友前來告別，充滿不捨。民眾說這種感覺好像失戀啊，這真是比悲傷更悲傷的故事了。

和春影城從1986年開始營業，是高雄唯二的二輪電影院之一，另一家是十全影城。業者表示，這十年來數位環境的衝擊，加上少子化父母多捨得帶孩子看首輪電影，二輪電影愈來愈難經營，收支嚴重失衡，只能忍痛結束營業。

停業公告也引起網友一片哀鴻。有人從國中看到36歲，覺得和春停業「真是比悲傷更悲傷的故事了！」這樣以後要去哪裡邊吃便當配鹽酥雞，再喝著珍珠奶茶看電影？張先生說，不管有無失業的日子，每周至少去和春看兩部電影，看了快30年，還記得第一部看的是靈幻童子，最後一部是護墊俠。

還有影友表示，前陣子看到和香突然宣布要縮減廳數的時候，其實心裡就有個底了，但我然期望能有奇蹟出現。沒想到這一天還是來了，而且還是來的那麼快！「心情就像是失戀一樣啊...」

因為有許多影友都表示不捨，和春影城決定在最後一天舉辦小型的惜別音樂會，向這些年來辛苦工作的員工們致敬，也給所有喜愛和春的民眾一個好好道別的機會。數百個民眾在和春大門口欣賞音樂會，台上主持人有獎徵答，其中一題是：和春戲院33年前播放的第一部電影是什麼？還真有民眾說出正確答案是「桃太郎」！

電影院到處可看到觀眾拿著手機、相機、攝影機，留下和春的畫面，還要求留下票根。會員持卡可以80元看兩場二輪電影，兩部電影之間若要下樓買吃的東西，驗票員還會給一張小紙條作為憑證，這些都是屬於和春的回憶。