高雄大樹玉荷包 不夠冷量產銳減8成

2019-04-15 18:00 中央社 高雄15日電



荔枝玉荷包是高雄市大樹區的大宗農業，但今年受暖冬影響，產量大減8成多，農民形容受害程度和民國105年的霸王級寒害同等級，大嘆只能「看天吃飯」。

今年受暖冬、旱季影響，不僅玉荷包開花結果狀況不佳，龍眼、青梅和水蜜桃也受到衝擊，產量都不若預期。高雄市政府農業局副局長王正一受訪表示，已在上月受理農民申報災損，目前進行災害抽查中。

農業局統計，高雄市荔枝種植面積約2400公頃，面積及產量居全國第一，其中大樹區約1800公頃是最大種植區。農業局表示，受氣候異常影響，玉荷包開花率不到3成，近來進入結果期，落果仍不穩定，結果率剩下1成5，農民大嘆看天吃飯。

大樹區農會總幹事張清榮告訴中央社記者，玉荷包開花期需要在攝氏17度的環境，但今年1月下旬起，氣溫飆高，不利開花，大樹區1800公頃的玉荷包面積，產能只剩約270公頃，狀況不好。

預期玉荷包減產量少價揚，預計5月底上市。張清榮估計市場拍賣每台斤會漲到200元以上，呼籲想要品嚐的消費者手腳要快，否則有限產量應該會很快被搶購一空。

芳境果菜運銷合作社負責人許倫肇指出，他的合作果園產量大減約8成，已向農業局申報受害面積約5公頃；過去年產量約200公噸，今年恐剩50公噸，正研議克服氣候變遷的方式解套對產量的衝擊。(編輯:孫承武)