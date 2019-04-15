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延續台灣燈會經驗 潘孟安預告明年全中運要這樣辦

2019-04-15 17:35聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

108年全中運屏東縣代表隊今天由縣長潘孟安授旗出發，同時預告明年全中運要在屏東縣舉行，縣府將延續台灣燈會經驗，除了邀請名設計師江孟芝設計主視覺外，intel無人機空中表演也將重現屏東天空。另外縣府已爭取4億多元的前瞻預算，著手整修體育館、游泳池等相關館設，迎接24年來屏東最大的運動賽事。

去年在台中市舉辦的107年全國中等學校運動會，屏東縣共奪得14金、18銀、17銅，今年屏東縣代表隊總計有594人參加，屏東縣長潘孟安今天授旗時，特別期勉所有選手們能再創佳績，突破上一屆成績。

另外，潘孟安也預告屏東縣將承辦109年全國中等學校運動會，這是繼民國85年屏東縣舉辦台灣區運以來，再次舉辦全國性的運動盛事，為了辦出像台灣燈會般的好口碑，今年以來縣府幾乎月月都舉辦運動賽事，掌握各館場設施，同時也組團到外縣市觀摩學習，期待辦好24年來最大的運動盛事。

屏東縣長潘孟安表示，今年的台灣燈會是邀請出身屏東的設計師方序中設計主視覺，果然打響台灣燈會，明年的全中運則會邀請另一位出身屏東的設計師江孟芝設計主視覺，讓外界對屏東舉辦的運動盛事留下深刻印象；另外民眾期待的無人機空中表演也一定會讓民眾驚喜，至於表演內容仍然保密。

為了迎接明年全中運的賽事，屏東縣政府已爭取4億多元的前瞻預算，預計自下月起陸續整修縣立體育館、游泳池及田徑場2期工程等，其中體育館從民國85年使用迄今，館內空調、地板及外觀都待整修，外界期待整修完成後能成為屏東的「小巨蛋」。

全中運屏東縣代表隊總計594人，昨天由屏東縣長潘孟安授旗出發，同時預告明年全中運...
全中運屏東縣代表隊總計594人，昨天由屏東縣長潘孟安授旗出發，同時預告明年全中運將在屏東縣舉行。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府台灣燈會
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