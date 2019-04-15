不再孤單！屏東潮州地方創生業者 攜手打團體戰

2019-04-15 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東「地方創生」不在單打獨鬥！台灣好基金會串連起屏東在地創生業者，鎖定從潮州出發攜手打起團體戰，要將屏東在地產業、文化、藝術結合，讓更多民眾認識國境之南的好，就好在善良的居民、包容的文化、豐富的物產以及溫暖的故事。

今年「潮生活 我的生活·我主張」4/27、28兩日將串連11間起在地業者，民眾能在百年歷史的義發原住民服飾，體驗傳統太陽紋手工編串珠體驗；三平咖啡主打「以詩會友」細細品味文字之美；傳承三代的金弘花生麻油行與挑食餐廳合作，以「辦桌」形式對食物從產地到餐桌進行介紹，並品嚐在地食菜的創意料理。

另外，玫來晏趣則製麵小農農莊提供傳統日曬麵條製作體驗；達米安咖啡與Ｊ.Ｏ.Ｐ皮件工作室合作，透過咖啡認識皮革皮件；春盛中藥房與小日栽書屋，主打從中藥房學習先祖智慧，用藥膳照顧自己。不同產業跨界合作，要以團體戰打響地方知名度。

台灣好基金會潮州辦公室主持人吳佳芬表示，基金會成立宗旨就是要將台灣的好從鄉鎮開始，要讓屏東在地「老產業」與「新活水」交流，凸顯屏東的豐富特色，其中，也與中山大學藝術管理研究所合作，將各產業進行整合發揮1+1>2的效力，讓更多人認識屏東的好，李也透露雖然這次的活動規模比起去年稍微縮減，但在產業體驗的深度可比往年加深。

中山大學藝術管理研究所教授謝榮峯說，相當擔心城鄉的美停留在過去，透過民間力量的整合，才能由小而大，會讓更多人關注並認識產業的故事，並讓地方創生持續運轉。