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挺不挺韓國瑜選總統？郭台銘粉專特別發文澄清

韓國瑜訪美 高雄市議會民進黨團批無心市政

2019-04-15 15:38中央社 高雄15日電

民進黨高雄市議會黨團舉行記者會，指控高市長韓國瑜訪美，是為選總統造勢。聯合報系記...
民進黨高雄市議會黨團舉行記者會，指控高市長韓國瑜訪美，是為選總統造勢。聯合報系記者蔡孟妤／攝影
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高雄市韓國瑜訪問美國除了發表演講並招商，還隔海批評時政，市議會民進黨團今天召開記者會批評韓國瑜赴美造勢、無心市政。韓國瑜對此反嗆市議員陳致中可再對他提告。

民進黨團在高雄市議會召開「總統放中間、市政擺兩邊」記者會。

也是市議會民進黨團幹事長的陳致中指出，韓國瑜花了高雄市新台幣329萬元去美國，宣稱是為締結姊妹市、去哈佛大學發表學術演講；結果在美國從事的全都是選總統的造勢大會，還公然發表有辱台灣的言論，指稱3位出身台大法律系的總統搞殘台灣經濟等。陳致中也不滿高雄市政府新聞局長王淺秋隨韓國瑜赴美，不惜缺席業務報告。

市議會民進黨團書記長林智鴻批評韓國瑜無心市政，一心想選總統，上任超過百日，卻讓高雄市從98年起至去年10月沒有中斷過的「高雄市產經情勢分析季報」，還停留在去年的11月27日「高雄市產經情勢分析107年度第3季季報」。他質疑韓國瑜要讓高雄發大財、成首富的承諾是否還算數。

民進黨籍市議員黃文益也不滿韓國瑜說是要去美國締結姊妹市、赴哈佛演講，結果被看到的行程都是僑團選舉造勢活動，呼籲韓國瑜回歸高雄市政，不能動用高雄的資源選總統。

針對高雄市議會民進黨團的批評，人在美國的韓國瑜回應隨行媒體的採訪表示，他出訪星馬、港澳深廈都被修理了，到美國一樣被修理；他還回應陳致中的批評指出「歡迎議會提出質詢，也歡迎陳致中繼續按鈴申告」。

韓國瑜說，此行拜訪了很多企業也為高雄募款，還有很多企業樂意到高雄投資。韓國瑜反質疑批評他的人為什麼看不到他的努力，一直在抹黑、批判。

經發局遲未公布高雄市產經情勢分析季報一事，市府經濟發展局指出，去年第4季財報受到春節年假及業務承辦換人而延誤，將會儘速公布。

韓國瑜高雄市民進黨
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