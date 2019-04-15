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黑鮪魚起鉤！ 滿大豐2號返港搶「屏東第一鮪」

2019-04-15 15:12聯合報 記者江國豪╱即時報導

「鬼頭刀魚追著飛魚，黑鮪魚追著鬼頭刀」，日前東港鬼頭刀進入盛產，東港漁會預測黑鮪魚前鋒部隊也將隨即來到，而「2019屏東第一鮪」何時到來，今天上午傳出好消息！

東港區漁會總幹事林漢丑，今日在臉書分享黑鮪魚捕獲好消息，屏東琉球籍漁船「滿大豐2號」在今日上午9時捕獲黑鮪魚（公鮪），目測重量約200kg，於北緯20度7分，東經122度58分台灣東南方海域捕獲。

「滿大豐2號」上午11時通報東港漁業電台，漁船正快馬加鞭返回東港，預計於4/16日下午5點後進港，東港區漁會排訂於後天4/17日上午9時驗魚確認是否為第一鮪。

林漢丑說，今年有超過三百艘漁船，申請核准捕撈黑鮪魚，要成功拿下屏東「第一鮪」頭籤，所捕獲的黑鮪魚必須出於太平洋海域、重量達180公斤以上、起鉤為活魚且必須是高、屏籍漁船具有有捕撈黑鮪資格許可、捕獲時要立即通報東港漁業電台，並最先返抵東港漁港等條件，最後經由東港區漁會勘驗通過，才能認定。

雖然「滿大豐2號」還未回港，不過林漢丑也特別預祝船長洪百鋐（東港籍）能拔得頭籌，林漢丑表示年僅38歲的船長洪百鋐從事漁業7年多，如果所捕黑鮪魚成為2019屏東第一鮪，將創下從漁最短時間抓到第一鮪的紀錄，更大讚洪船長年輕有為。

東港區漁會總幹事林漢丑，今日在臉書分享黑鮪魚捕獲好消息，屏東琉球籍漁船「滿大豐2...
東港區漁會總幹事林漢丑，今日在臉書分享黑鮪魚捕獲好消息，屏東琉球籍漁船「滿大豐2號」在今日上午9時捕獲黑鮪魚（公鮪），可望成為２019屏東第一鮪。圖／翻攝自林漢丑臉書
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