黑鮪魚起鉤！ 滿大豐2號返港搶「屏東第一鮪」

2019-04-15 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



「鬼頭刀魚追著飛魚，黑鮪魚追著鬼頭刀」，日前東港鬼頭刀進入盛產，東港漁會預測黑鮪魚前鋒部隊也將隨即來到，而「2019屏東第一鮪」何時到來，今天上午傳出好消息！

東港區漁會總幹事林漢丑，今日在臉書分享黑鮪魚捕獲好消息，屏東琉球籍漁船「滿大豐2號」在今日上午9時捕獲黑鮪魚（公鮪），目測重量約200kg，於北緯20度7分，東經122度58分台灣東南方海域捕獲。

「滿大豐2號」上午11時通報東港漁業電台，漁船正快馬加鞭返回東港，預計於4/16日下午5點後進港，東港區漁會排訂於後天4/17日上午9時驗魚確認是否為第一鮪。

林漢丑說，今年有超過三百艘漁船，申請核准捕撈黑鮪魚，要成功拿下屏東「第一鮪」頭籤，所捕獲的黑鮪魚必須出於太平洋海域、重量達180公斤以上、起鉤為活魚且必須是高、屏籍漁船具有有捕撈黑鮪資格許可、捕獲時要立即通報東港漁業電台，並最先返抵東港漁港等條件，最後經由東港區漁會勘驗通過，才能認定。