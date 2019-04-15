五一勞動節 高雄推出勞工專屬「五一大饗宴」

2019-04-15 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



五一勞動節即將到來，高雄市勞工局4月20日起推出「五一做伙來、高雄發大財」系列活動，第一炮將於20日上午在高雄都會公園舉辦健行活動，27日在圓山飯店舉辦「模範勞工表揚」，28日在義大世界太陽舞台舉辦「職務再設計體驗」等活動；此外，5月1日起更有多項休閒娛樂優惠，相關資訊可至勞工局官網查詢。

勞工局長王秋冬說，高雄市勞工人數有133萬人，高居全國第二，他上任後將積極推動勞資關係和諧，讓資方有充分勞動力，並提供勞工好的就業環境，勞資雙方才能專心一致，共同為高雄經濟打拚。此外，在勞工安全上要求「只有100分，沒有99分」，將加強高風險行業的宣導和稽查，降低職災意外發生。

王秋冬表示，今年健走活動結合勞工及高雄移工，讓大家體驗多元勞動文化；職務再設計體驗則是讓民眾了解職場防災重要性，並有一系列電影及旅遊相關優惠，讓勞工再努力打拚之餘，也能適度休閒放鬆後再出發。