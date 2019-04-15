近30年沒公車上山 「幸福小黃」今起駛入旗山中寮山
高雄市旗山中寮里是全高市最小的里，人口外移嚴重，每3人就有1名老人，公車停駛近30年，「幸福小黃」今天起跑，以後每周有3天可以預約搭車，擔負起偏鄉部落的運輸責任。一群山區長輩開心迎接公車上山，不忘拱手鞠躬說「足感謝、足感恩」，以後不用再花上千元雇車看病。
旗山區中寮里位處旗山與燕巢接轄處，總人口180人、高齡人口占31％，距離距離山下主要道路（台 29線）14.3公里。公路總局指出，交通部針對高齡人口超過25％、距離500公尺內沒有公車站牌的極限村落推出「幸福巴士」或「幸福小黃」，全台34處極限村落，全高市只有旗山中寮在名單上，依據村落特質推動「幸福小黃」。
全高市已經推動25條公車小黃路線，中寮山是第26條，不過卻是全高市唯一一處極限部落的小黃路線，此次在公路總局補助85％經費下順利啟動，今天上午在社區廣場舉辦通車儀式，未來採預約制度，比照市公車收費。公路總局副局長黃運貴、市府交通局長鄭永祥與中寮里長洪萬祥等人參與啟用儀式。
今年82歲的中寮里長洪萬祥已擔任里長33年，為慶祝公車上山，買百份小蛋糕招待來賓。他說，山上人口不斷減少，印象中已經快30年沒有客運車上山，山上居民年事已高，雇車單趟要花4、5百元，真的很高興小黃開進來，政府幫助弱勢居民的美意令人感動，萬分感謝所有人。
高市監理所長陳崑山表示，「幸福小黃」未來採預約制，要提前一天預定，主要運輸車可乘坐6人，若有更多需求可以調度其他計程車上山，2人以上即可成行，以中寮活動中心為起點，旗山轉運站為訖點，比照公車每段12元收費，65歲以上長者免費搭乘。
留言