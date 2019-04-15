近30年沒公車上山 「幸福小黃」今起駛入旗山中寮山

2019-04-15 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



社區居民享用里長慶祝通車購買的小點心。記者徐白櫻／攝影 分享 facebook

高雄市旗山中寮里是全高市最小的里，人口外移嚴重，每3人就有1名老人，公車停駛近30年，「幸福小黃」今天起跑，以後每周有3天可以預約搭車，擔負起偏鄉部落的運輸責任。一群山區長輩開心迎接公車上山，不忘拱手鞠躬說「足感謝、足感恩」，以後不用再花上千元雇車看病。

旗山區中寮里位處旗山與燕巢接轄處，總人口180人、高齡人口占31％，距離距離山下主要道路（台 29線）14.3公里。公路總局指出，交通部針對高齡人口超過25％、距離500公尺內沒有公車站牌的極限村落推出「幸福巴士」或「幸福小黃」，全台34處極限村落，全高市只有旗山中寮在名單上，依據村落特質推動「幸福小黃」。

全高市已經推動25條公車小黃路線，中寮山是第26條，不過卻是全高市唯一一處極限部落的小黃路線，此次在公路總局補助85％經費下順利啟動，今天上午在社區廣場舉辦通車儀式，未來採預約制度，比照市公車收費。公路總局副局長黃運貴、市府交通局長鄭永祥與中寮里長洪萬祥等人參與啟用儀式。

今年82歲的中寮里長洪萬祥已擔任里長33年，為慶祝公車上山，買百份小蛋糕招待來賓。他說，山上人口不斷減少，印象中已經快30年沒有客運車上山，山上居民年事已高，雇車單趟要花4、5百元，真的很高興小黃開進來，政府幫助弱勢居民的美意令人感動，萬分感謝所有人。