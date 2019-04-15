親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

撕裂南韓「墮胎罪」除罪遲到66年？

外媒誤傳郭台銘擬辭董座 鴻海鄭重否認

近30年沒公車上山 「幸福小黃」今起駛入旗山中寮山

2019-04-15 13:45聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

社區居民享用里長慶祝通車購買的小點心。記者徐白櫻／攝影
社區居民享用里長慶祝通車購買的小點心。記者徐白櫻／攝影
分享

高雄市旗山中寮里是全高市最小的里，人口外移嚴重，每3人就有1名老人，公車停駛近30年，「幸福小黃」今天起跑，以後每周有3天可以預約搭車，擔負起偏鄉部落的運輸責任。一群山區長輩開心迎接公車上山，不忘拱手鞠躬說「足感謝、足感恩」，以後不用再花上千元雇車看病。

旗山區中寮里位處旗山與燕巢接轄處，總人口180人、高齡人口占31％，距離距離山下主要道路（台 29線）14.3公里。公路總局指出，交通部針對高齡人口超過25％、距離500公尺內沒有公車站牌的極限村落推出「幸福巴士」或「幸福小黃」，全台34處極限村落，全高市只有旗山中寮在名單上，依據村落特質推動「幸福小黃」。

全高市已經推動25條公車小黃路線，中寮山是第26條，不過卻是全高市唯一一處極限部落的小黃路線，此次在公路總局補助85％經費下順利啟動，今天上午在社區廣場舉辦通車儀式，未來採預約制度，比照市公車收費。公路總局副局長黃運貴、市府交通局長鄭永祥與中寮里長洪萬祥等人參與啟用儀式。

今年82歲的中寮里長洪萬祥已擔任里長33年，為慶祝公車上山，買百份小蛋糕招待來賓。他說，山上人口不斷減少，印象中已經快30年沒有客運車上山，山上居民年事已高，雇車單趟要花4、5百元，真的很高興小黃開進來，政府幫助弱勢居民的美意令人感動，萬分感謝所有人。

高市監理所長陳崑山表示，「幸福小黃」未來採預約制，要提前一天預定，主要運輸車可乘坐6人，若有更多需求可以調度其他計程車上山，2人以上即可成行，以中寮活動中心為起點，旗山轉運站為訖點，比照公車每段12元收費，65歲以上長者免費搭乘。

幸福小黃未來採預約制，今天起一個月會先定期發車，讓社區居民習慣公車路線。記者徐白...
幸福小黃未來採預約制，今天起一個月會先定期發車，讓社區居民習慣公車路線。記者徐白櫻／攝影
分享
旗山區中寮里長洪萬祥自掏腰包，購買小蛋糕慶祝公車上山。記者徐白櫻／攝影
旗山區中寮里長洪萬祥自掏腰包，購買小蛋糕慶祝公車上山。記者徐白櫻／攝影
分享
這群社區阿嬤年紀全都超過70 歲，她們開心說，以後下山不用麻煩小孩回家載，或者花...
這群社區阿嬤年紀全都超過70 歲，她們開心說，以後下山不用麻煩小孩回家載，或者花大錢呼叫計程車。記者徐白櫻／攝影
分享
旗山中寮社區阿嬤開心上車試乘公車。記者徐白櫻／攝影
旗山中寮社區阿嬤開心上車試乘公車。記者徐白櫻／攝影
分享

衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

小法上學記：一場別開生面 專屬澎湖孩子的開學典禮

2019-04-15 12:03

感冒奪去視力 許家峰用聲音延續工作

2019-04-15 10:22

鼓勵病友 血友病青年秀街舞

2019-04-14 23:51

重現往日風華 美濃菸葉輔導站將修繕

2019-04-14 23:49

潮州車站商場 拚暑假前營運

2019-04-14 23:44

屏東Pbike虧損「前30分鐘仍免費」

2019-04-14 23:31

左營地下道封閉施工 高雄警祭措施疏導

2019-04-14 22:36

屏東三大日音樂節今晚落幕 未來要變春天音樂盛典

2019-04-14 21:39

尋找銀髮才藝達人 高雄長青中心招募傳承大使傳智慧

2019-04-14 20:18

「2019青春美展」高雄登場 展出15校學生跨域作品

2019-04-14 20:13

印尼總統大選海外投票 高雄車站旁投票所塞爆

2019-04-14 18:44

可憐山羌命喪獵槍下 高雄男子至少罰6萬元

2019-04-14 17:10

大高雄就業徵才 4月中旬釋出1500個職缺

2019-04-14 15:47

照護澎湖離島老人 義大醫院前進白沙、西嶼義診

2019-04-14 15:08

點亮高雄農村經濟 壓箱寶上陣

2019-04-14 12:58

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

80歲美濃菸葉輔導站封閉整修 年底重現日式風貌

2019-04-14 20:26

火車站前商機有多夯？ 潮州火車站商場拚暑假前營運

2019-04-14 16:50

兩百多萬人次騎過屏東Pbike 屏東縣府至今還是虧

2019-04-14 15:12

血友病最怕摔 19歲歐爸克服瓶頸大跳熱情街舞

2019-04-14 12:22

屏東三大日音樂節嗨翻天 今晚A-Lin、魏如萱登場

2019-04-14 10:00
看更多

熱門文章

白沙屯媽的神奇「髓」緣 引領信眾到溪湖捐血救人

2019-04-14 19:51

基隆嶼磯釣賽 日本達人拍照後放回釣友吃驚

2019-04-14 19:21

大甲媽回鑾仍爆衝突 警方迅速壓制

2019-04-15 02:20

又見景區遊客爬樹 台東人笑：最近常見穿衣的猴子

2019-04-14 14:33

300多里民反對納骨塔 將成立自救會要求停工

2019-04-14 15:10

大甲媽行程延誤 深夜駐駕彰化天后宮

2019-04-14 22:56

台中花博再10天閉幕 盧秀燕宣布第700萬名遊客將送大獎

2019-04-14 17:08

品質落漆？ 台南市新門牌表面裂成「龜殼」

2019-04-14 22:37

黃國昌控壢新違建檢舉沒人拆 桃市府：會排拆

2019-04-14 14:25

大甲媽回鑾 清水警方呼籲信徒晚上不要放鞭炮影響安寧

2019-04-14 19:51

兩百多萬人次騎過屏東Pbike 屏東縣府至今還是虧

2019-04-14 15:12

基隆主題曲回來了 穿公主服迎公主第二人半價

2019-04-14 21:05

火車站前商機有多夯？ 潮州火車站商場拚暑假前營運

2019-04-14 16:50

大師兄舉重累了？ 敖幼祥作品公仔斷腳「仆街」

2019-04-14 17:05

新竹內灣螢火蟲季周三登場 來玩包套體驗

2019-04-15 00:26

「殺手」也有春天 小花蔓澤蘭竟有兩大功用

2019-04-15 07:41

肝不好人生變黑白 彰化縣今年萬人健檢增加C肝篩檢

2019-04-14 15:29

可憐山羌命喪獵槍下 高雄男子至少罰6萬元

2019-04-14 17:10

屏東三大日音樂節今晚落幕 未來要變春天音樂盛典

2019-04-14 21:39

印尼總統大選海外投票 高雄車站旁投票所塞爆

2019-04-14 18:44

大甲媽明天回鎮瀾宮 交通資訊看這裡

2019-04-15 09:44

媽祖遶境香客廁所排長龍 派出所長：歡迎來方便

2019-04-15 09:29

桃園青年體驗園區啟用 免費入園2個月

2019-04-15 00:22

北市機車路邊停車費 用手機繳享5元優惠明起上路

2019-04-14 15:59

台南左鎮化石園區要開幕了 5月12日免費入場

2019-04-14 23:20

北港武德宮又捐善款又施善粥 財神爺生日趴特溫馨

2019-04-14 19:34

全國「第一鮪」在宜蘭！重達210公斤11點拍賣

2019-04-15 08:42

別變三寶！ 台北市「路口淨空」 33處加強取締

2019-04-15 12:03

桃市府清大要蓋國際級醫學中心 鄭文燦賀陳弘簽合作書

2019-04-15 13:02

台南成為台灣第一個「履歷不貼照」友善城市

2019-04-15 12:50

紙莎草是文明發展功臣 台北市多處池塘看得到

2019-04-15 07:41

防石虎改造雞舍啟動 創造養雞戶及保育雙贏

2019-04-14 18:55

影／醫護人員跪拜後 白沙屯媽祖鑾轎衝向醫院

2019-04-15 13:16

瘋媽祖 台鐵員林站單日旅客數破紀錄

2019-04-14 19:12

阿里山林業遺跡集材柱再度發芽？ 鑑定是玉山假沙梨

2019-04-15 10:19

擬實施空屋稅 北市府與財政部月底討論

2019-04-14 16:57

兩尊媽祖今進台中 是否相遇靠「神蹟」

2019-04-14 23:07

43項高低空極限挑戰 桃園青年體驗園區搶先體驗

2019-04-14 18:29

壢新「巨大」違建 檢舉4年不見拆

2019-04-15 00:17

汐止增etag偵測器、智慧監視器 即時估車流量改善塞車

2019-04-15 11:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top