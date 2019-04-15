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高雄4月瓊瑤月 飯店業首推瓊瑤房來嘗瓊瑤宴

2019-04-15 13:25聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄國賓飯店從明天起到5月31日推出五間瓊瑤主題房，以瓊瑤經典小說「一簾幽夢」、...
高雄國賓飯店從明天起到5月31日推出五間瓊瑤主題房，以瓊瑤經典小說「一簾幽夢」、「在水一方」命名，牆上懸掛令人懷念的瓊瑤電影與電視劇珍貴劇照，可重溫當年風靡全台的二秦二林絕美身影。圖／高雄國賓店提供
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呼應韓市府的愛情產業鏈，高雄漢來美食推出的「瓊瑤宴」，漢來飯店及國賓飯店配合推出瓊瑤房等，高雄市電影館策劃系列影展及文物展，讓整個高雄都沈浸在瓊瑤的浪漫氛圍，為高雄的春天增添更多文藝氣息。

高雄愛情產業鏈總顧問瓊瑤在高雄寫出了三部膾炙人口的小說「窗外｣、「煙雨濛濛｣及「幾度夕陽紅｣，與高雄有非常深的緣分，高雄是瓊瑤的寫作故鄉，因此這次由高雄在地餐飲業者「漢來美食」發揮巧思，推出「煙雨濛濛六個夢｣、「煙鎖重樓兩依依｣、「夕陽紅照水雲間｣、「卻上心頭千千結｣、「火鳥燃燒碧雲天｣、「窗外雁兒在林梢｣、「還珠格格在水一方｣及「紫貝殼紅塵作伴 問斜陽我是一片雲｣8道菜式，從前菜到甜品，每道菜結合2本小說書名，並運用食材、顏色、盤飾及料理手法，呈現書名意境。

漢來美食總經理林淑婷說，瓊瑤宴8道菜色，食材幾乎都是在地取材，能讓民眾除了嘗到高雄最新鮮的農產品及海鮮，如白玉蘿蔔、大寮紅豆、美濃南瓜及海港新鮮直送的海鮮，宴會當天，更邀請高雄愛樂管弦樂團現場演奏經典電視電影組曲，讓參與宴會民眾一飽耳福。

瓊瑤宴將在4月22日晚上7點，在漢來大飯店國際宴會廳席開50桌，每桌10人售價1萬8800元，即日起接受預訂。

位在愛河畔的高雄國賓飯店從明天起到5月31日推出五間瓊瑤主題房，以瓊瑤經典小說「一簾幽夢」、「在水一方」命名，牆上懸掛令人懷念的瓊瑤電影與電視劇珍貴劇照，可重溫當年風靡全台的二秦二林絕美身影，房內電視還會播放多部膾炙人口的電視劇片頭，讓5、6年級生彷彿跌入時光隧道，一幕幕少女時期的浪漫回憶湧上心頭。

高雄國賓飯店因與愛河毗鄰的地緣關係，不僅成為愛情產業鏈的重要集散地，更獲得愛情產業鏈總顧問瓊瑤授權，提供許多電影及電視劇的珍貴劇照與片段，國賓飯店運用此元素打造瓊瑤主題房，以視覺與聽覺復刻戲劇氛圍，以味覺連結劇名情境。

房間除了重現男女主角經典畫面供劇迷回味外，凡入住瓊瑤主題房者，更可免費獲贈價值4310元的瓊瑤經典作品套書冊，讓瓊瑤迷一進房即刻擁有最暢銷的12本經典小說。每天限量5間，需在入住5天前預約訂房。

高雄國賓飯店從明天起到5月31日推出五間瓊瑤主題房，牆上懸掛瓊瑤電影與電視劇珍貴...
高雄國賓飯店從明天起到5月31日推出五間瓊瑤主題房，牆上懸掛瓊瑤電影與電視劇珍貴劇照，可重溫當年風靡全台的二秦二林絕美身影。圖／高雄國賓店提供
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高雄國賓飯店從明天起到5月31日推出五間瓊瑤主題房，以瓊瑤經典小說「一簾幽夢」、...
高雄國賓飯店從明天起到5月31日推出五間瓊瑤主題房，以瓊瑤經典小說「一簾幽夢」、「在水一方」命名，可重溫當年風靡全台的二秦二林絕美身影。圖／高雄國賓店提供
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高雄漢來美食推出的「瓊瑤宴」。圖／漢來飯店提供
高雄漢來美食推出的「瓊瑤宴」。圖／漢來飯店提供
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高雄國賓飯店從明天起到5月31日推出五間瓊瑤主題房，以瓊瑤經典小說「一簾幽夢」、...
高雄國賓飯店從明天起到5月31日推出五間瓊瑤主題房，以瓊瑤經典小說「一簾幽夢」、「在水一方」命名，牆上懸掛令人懷念的瓊瑤電影與電視劇珍貴劇照。圖／高雄國賓店提供
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