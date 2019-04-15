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感冒奪去視力 許家峰用聲音延續工作

2019-04-15 10:22聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

居住在巷弄內的許家峰，憑藉手杖，辨識周遭有無障礙物，獨立外出搭車工作。圖／ 慈...
居住在巷弄內的許家峰，憑藉手杖，辨識周遭有無障礙物，獨立外出搭車工作。圖／ 慈濟基金會提供
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40歲的藝文工作者許家峰，曾任兒童舞台劇演員、導演及舞團行政，一場感冒奪去他的視力與職涯目標。網友幫他通報慈濟關懷，朋友協助介紹工作，他自我摸索聽讀軟體，不讓視覺阻礙對藝術的熱忱與生計，用觸覺與聽覺取代眼睛，擔任戲劇老師與兩個廣播節目主持人。

許家峰從小喜歡美術，卻在國中三年級，因同學一句「你比較適合念戲劇」，參加中華藝術學校影劇科推薦甄試因而錄取，骨子裡表演藝術的細胞被啟動，三年教育課程與專業戲劇養成，步出校園後，進入兒童劇團，從舞台劇演員、執行製作到導演。退伍北上加入知名劇團，後來轉換跑道，擔任舞團行政，日夜顛倒工作型態，他甘之如飴。

2011年底，感冒的許家峰因忙於巡迴公演，僅靠成藥緩解症狀，直到有天撐不住請假就醫，才進到醫院急診室就昏迷，三天後醒來，眼前景象扭曲，以為是身體虛弱引起視力短暫扭曲，直到出院前才告知醫師，經檢查發現肺部因病毒感染，轉移至眼睛，延誤黃金治療時間，導致視力永久喪失，成為重度視障者。

「我沒有時間想輕生，我要解決的是經濟問題。」房租、帳單、經濟開銷不會因為看不見就解決。朋友援助並介紹到一家線上雜誌社當義工，法國籍總編輯一句「失去視力不代表就必須放棄藝術」，對以為視力喪失就只能做視障按摩的許家峰無疑是當頭棒喝。轉個念頭，他自修摸索聽讀軟體，靠觸覺、聽覺等其他感官延續藝文工作。

許家峰三年前受邀回高雄，擔任慈善機構戲劇老師，教導身心障礙者戲劇表演與劇場活動。許家峰表示，小劇場空間不大，只要事先走位、計算步伐，他大概就知道演員的距離，而且眼睛看不見之後，其他器官的功能會被放大，演員轉身說話，或身體晃來晃去，都能感受到，帶身障與心智障礙學員也是如此，他們也是在上台之後，才發現自己的感官還可以被開啟。

從「眼」看到「心」看世界，許家峰用生命體驗，分租鹽埕區老舊公寓頂樓一間小套房，自己張羅生活起居、外出搭車工作。接手陪伴的慈濟高雄分會社工吳孟純為幫助許家峰排解空閒時間，定期送畫布讓他繼續透過畫筆與多媒材創作，描繪曾看過的美麗世界。

回到高雄故鄉的許家峰，分租鹽埕區老舊公寓頂樓一間小套房，因為看不見，其他感官功能...
回到高雄故鄉的許家峰，分租鹽埕區老舊公寓頂樓一間小套房，因為看不見，其他感官功能被放大，他計算所有台階與距離，生活不假他人之手。 圖／ 慈濟基金會提供
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視障藝文工作者許家峰從「眼」看到「心」看世界，不向命運低頭，讓專業轉方向，擔任慈...
視障藝文工作者許家峰從「眼」看到「心」看世界，不向命運低頭，讓專業轉方向，擔任慈善機構戲劇老師與兩個廣播節目主持人。圖／ 慈濟基金會提供
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從小就愛畫畫的許家峰持續創作，圖為他近期以黑白兩色的太極表現自然的體悟，鑲於其中...
從小就愛畫畫的許家峰持續創作，圖為他近期以黑白兩色的太極表現自然的體悟，鑲於其中的稻穗代表著生生不息，努力畫出曾看過的世界。 圖／ 慈濟基金會提供
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