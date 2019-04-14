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屏東三大日音樂節今晚落幕 未來要變春天音樂盛典

2019-04-14 21:39聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

連續三天的2019屏東三大日音樂節，今晚達到最高潮，歌手許書豪、蕭秉治、魏如萱接力演出，天后A-Lin壓軸，超強卡司吸引萬人擠爆現場，屏東縣長潘孟安表示，期許屏東三大日音樂節成為台灣春天最具代表的音樂盛典。

今年墾丁「春吶」雖然出走，不過連續舉辦2年的屏東三大日音樂節愈來愈受青睞，每天主題不同，自12日由金曲歌后萬芳與潘孟安縣長同台飆歌掀起第一波高潮，13日楊乃文、告五人、Tizzy Bac、小男孩等搖滾樂團熱力開唱，14日A-Lin、蕭秉治、魏如萱、許書豪等大咖藝人壓軸，一天比一天精彩，引起熱烈討論，還有粉絲高喊「我屏東我驕傲」。

屏東縣長潘孟安表示，未來縣府將秉持著音樂多元性的精神，提供各種不同音樂型態的歌手樂團表演舞台，期許屏東三大日音樂節成為台灣春天最具代表性的音樂盛典。他也同時預告，下半年度屏東還將舉辦台灣設計展，明年還有全中運，一連串的精彩活動，敬請大家期待。

演唱會中，許書豪受到歌王蕭敬騰的啟發，一手包辦詞曲創作及編曲寫出｢別再叫我哥」，唱出暖男守護心愛女生的心情，也藉著歌詞透露出自己的感情觀。

魏如萱產後復出首場大型演出就獻給屏東三大日，讓所有粉絲十分期待，而她也沒讓現場觀眾失望，現場演唱「一起去旅行」、「你啊你啊」等六首歌曲。接著被喻為天生歌姬的A-Lin壓軸演出迎來活動最高潮，「大大的擁抱」、「有一種悲傷」金曲一首首讓現場粉絲跟著嗨歌，為2019屏東三大日音樂節畫下完美句點。

連續三天的2019屏東三大日音樂節，今晚達到最高潮，吸引近萬人潮。圖／屏東縣政府...
連續三天的2019屏東三大日音樂節，今晚達到最高潮，吸引近萬人潮。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣長潘孟安表示，期許屏東三大日音樂節成為台灣春天最具代表的音樂盛典。圖／屏東...
屏東縣長潘孟安表示，期許屏東三大日音樂節成為台灣春天最具代表的音樂盛典。圖／屏東縣政府提供
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連續三天的2019屏東三大日音樂節，今晚達到最高潮，由A-Lin壓軸。圖／屏東縣...
連續三天的2019屏東三大日音樂節，今晚達到最高潮，由A-Lin壓軸。圖／屏東縣政府提供
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潘孟安樂團

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