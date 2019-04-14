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印尼總統大選海外投票 高雄車站旁投票所塞爆

2019-04-14 18:44聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

印尼總統大選將於4月17日舉行，因應在台移工及學生周日放假，台灣14日提前投票，但因印尼投票採先登記制，不少人事先未收到投票單，當天到現場登記，須等下午5點後才能投票，鄰近高雄車站的南華路投票所，現場排隊人龍綿延1百多公尺，5點時至少還有3百多人未投票，6點時也還有1百多人在等。

被設為投票所的是一家為印尼人開設的商店，老闆林先生說，5年前印尼總統大選該店就是投票所，那次投票人潮還沒這麼踴躍；此次因尋求連任的總統佐科威和對手普拉伯沃選情陷入膠著，連在海外工作的移工和學生都很關心，投票人數明顯增多。

不過，因投票登記早在一個月前就截止，上午8點起，約有近2百位已登記的印尼選民完成投票，下午則出現一波未事先登記的選民，須在5點後才能現場登記並投票，選務人員表示，投票原定6點就結束，只要4點半前完成登記，仍會讓他們投完，從現場狀況看，可能要到8點才會結束。

一名擔任看護工的女孩神情焦急地說，已經排隊等了2小時才開始要投，她照顧的阿嬤特別讓她工作空檔出來投票，很擔心阿嬤自己在家等太久。陪印尼籍太太投票的邱先生，下午1點就排隊登記，足足等了4個多小時，他說，怕印尼局勢不穩，才希望太太不要回國投票。

邱先生表示，現場遇到不少在高雄各大專院校就讀的印尼學生，他認為應該在學校另設投票點，讓這些學生分流，投票所就不會擠成這樣。就讀樹德科大的Hewitt Felizio說，雖然遠在海外，還是要投給想支持的人，父母也再三叮嚀要去投票。

印尼總統大選14日提前在台灣舉行投票，因官方規定現場登記者5點才能開始投票，高雄...
印尼總統大選14日提前在台灣舉行投票，因官方規定現場登記者5點才能開始投票，高雄車站附近的投票所下午4點多仍有3、4百人在排隊等投票。記者蔡容喬／攝影
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印尼總統大選14日提前在台灣舉行投票，因官方規定現場登記者5點才能開始投票，高雄...
印尼總統大選14日提前在台灣舉行投票，因官方規定現場登記者5點才能開始投票，高雄車站附近的投票所下午4點多仍有3、4百人在排隊等投票。記者蔡容喬／攝影
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印尼總統大選14日提前在台灣舉行投票，高雄位於火車站附近的投票所下午4點多仍有3...
印尼總統大選14日提前在台灣舉行投票，高雄位於火車站附近的投票所下午4點多仍有3、4百人在排隊等投票，排隊人龍綿延1百多公尺。記者蔡容喬／攝影
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印尼總統大選14日提前在台灣舉行投票，高雄位於火車站附近的投票所下午4點多仍有3...
印尼總統大選14日提前在台灣舉行投票，高雄位於火車站附近的投票所下午4點多仍有3、4百人在排隊等投票，排隊人龍綿延1百多公尺。記者蔡容喬／攝影
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投票印尼

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