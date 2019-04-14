可憐山羌命喪獵槍下 高雄男子至少罰6萬元

2019-04-14 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



山羌已從保育類降為一般類動物，不過民眾仍不可未經許可任意獵捕。高市杉林區吳姓男子前晚帶著獵槍前往山區狩獵，今天凌晨遭警方查獲，旗山警分局員警在吳男車內發現一把土造長槍與腹部中彈死亡的山羌，吳男可能面臨6萬至30萬元不等的罰金裁罰。

今年年初，行政院農委會公告，山羌、台灣獼猴、白鼻心、大田鷸、龜殼花、雨傘節、眼鏡蛇、短肢攀蜥等8種動物從保育類降為一般動物，但一般民眾非經申請及許可還是不得獵捕。

今天凌晨1點左右，旗山交通分隊員警在外巡邏，行經美濃區福美路發現吳姓男子（39歲）單獨駕駛轎車上路，看見警車後速度刻意放慢，異常反應引起警方懷疑。警方攔查發現，吳男副駕駛座上放著一把土造長槍，左後座還有一隻山羌，山羌腹部有槍傷，死亡不久。

吳男供稱，山區野生動物多，帶著長槍前往月光山捕獲山羌，不知此舉會觸法。警方表示，吳男攜帶的槍枝違反槍砲彈藥刀械管制條例，山羌則先委託專業單位鑑驗物種，另通知市府農業局人員處理，若查證屬實，會依據《野生動物保育法》裁罰，處6萬元至60萬元不等。

警方指出，山羌原屬保育類野生動物，可處6個月以上5年以下有期徒刑，併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金，雖已從保育類降級一般類，未經申請仍不可任意捕捉。