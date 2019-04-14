火車站前商機有多夯？ 潮州火車站商場拚暑假前營運

2019-04-14 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



台灣鐵路局去年釋出屏東及潮州站場空間做為驛站商場，其中屏東驛站商場去年底開張以來，根據台鐵統計，台鐵屏東站人潮增加7.4%，而得標營運的屏東太平洋百貨公司也說，營運成效比預期好，每月營收大約在3千多萬元左右，至於潮州車站要力拚今年暑假前營運，站前商機再度引起討論。

配合「高雄-屏東潮州捷運化建設計畫」，台鐵屏東站及潮州商已改建為高架車站，去年並由台鐵對外招商，把兩車站的部分空間委外經營做為驛站商場，兩地均由經營屏東太平洋百貨公司的大帝興業公司得標，不過因屏東人口持續銳減，火車站前的逢甲商圈出現多家招租，站前商機一直備受注目。

另外，屏東市區已有兩家百貨公司、兩家大型賣場，是否還能容納一家商場，也一直受到業界關注，不過據太平洋百貨公司表示，屏東驛站商場自去年底正式營運以來，表現愈來愈穩定，目前每月營收大約在3千多萬元左右，而原來的百貨公司在今年第一季也有成長，可見並未影響本館營運。

至於潮州車站的商場何時開張，更是受到潮州地區消費者的高度關切，太平洋百貨公司表示，目前招商已達8成，未來還有健身工廠，多數進駐廠商都已在做裝修等準備，預計暑假前應可營運。