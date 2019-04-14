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大高雄就業徵才 4月中旬釋出1500個職缺

2019-04-14 15:47聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄4月15日起將舉辦7場徵才活動，釋出1500個以上職缺，其中4月17日大社區有24家廠商、4月19日橋頭區有20家廠商聯合徵才活動，邀請民眾做伙來找好頭路。

高雄市勞工局表示，15日（周一）下午2點30分到4點在楠梓就業服務站（高雄市楠梓區學專路777號2樓，電話07-3609521），由日月光半導體製造公司操作工徵70人。

16日（周二）2點30分到4點大寮就業服務台（高雄市大寮區捷西路300號，電話07-7825009），徵鴻晶新科技公司繪圖人員2人、電機及維運工程師2人、工地主任兼專案管理2人、台灣士瑞克保全公司科技廠保全員5人、安檢員3人、百貨商場保全員6人。

4月17日（周三）上午9點到12點30分大社區在中山堂（高雄市大社區自強街3號，電話07-3539044）舉辦聯合徵才，邀請多家廠商如大鎪科技、駿恆科技工程、宏錡電信工程、易華電子、景發鋁業、正新保全、新光三越百貨、鈦鑫聯合科技、盛順興實業等24家廠商，開出「工程師、營業儲備幹部、業務專員、居家家事服務員、產線夜班儲備組長、護理人員、保全員、營業儲備幹部、技術員、現場操作員、機械維修人員、生管人員」等312個優質職缺，平均薪資達29K以上。

此外，17日下午2點到3點30分前鎮區竹內里活動中心（高雄市前鎮區育樂路140號，電話07-8220790轉331），日安環保工程公司徵高鐵車廂清潔員20人、環保垃圾車司機1人、高捷大寮機廠兼職清潔員2人，太子保全公司保全人員5人，天鷹保全公司百貨保全員10人、兼職百貨保全員10人、社區保全員5人，宏華保全公司駐衛保全人員10人，有馳公司操作工6人。

18日（周四）下午2點到3點30分在左營就服站（高雄市左營區忠言路189號，07-5509848），日安環保工程公司高鐵車廂清潔員15人、高鐵左基大夜儲備幹部1人、台灣福雷電子公司操作工70人、高雄市私立臨海照顧服務員10人、新石器時代維護工程公司清潔人員5人、機動人員2人、小夜班清潔員1人、廚餘清理員1人、壹東實業公司操作工25人、新光三越百貨公司營業儲備幹部5人、電機空調人員2人、安全管理人員1人、先鋒保全公司豪宅保全10人、高雄晶傑達光電科技公司操作工200人。

19日（周五）上午9點到12點30分橋頭區仕隆社區活動中心（高雄市橋頭區仕隆路62-1號，07-6228321）舉辦聯合徵才，邀請北高雄多家知名廠商如南六企業、燁興企業、春星工業、漢程汽車客運等20家廠商，開出「機械工地主任、汽車租賃規劃師、工程師、儲備工程師、儲備店長、儲備幹部、歐美業務人員、日文專業人員、品管員」等504個優質職缺，平均薪資達30K以上。

19日晚上6點到8點在楠梓區翠屏里活動中心（高雄市楠梓區德惠路55號，07-3609521轉13），徵楠梓電子公司操作工76人、日月光半導體製造公司操作工70人、華泰電子公司操作工70人。

各式徵才活動相關訊息，可至高雄市公營人力銀行網站查詢，或電洽07-7330823轉408 李家騫。

高雄市勞工局4月中旬舉辦7場徵才活動，共釋出1500個職缺。圖／聯合報系資料照片
高雄市勞工局4月中旬舉辦7場徵才活動，共釋出1500個職缺。圖／聯合報系資料照片
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