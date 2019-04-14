兩百多萬人次騎過屏東Pbike 屏東縣府至今還是虧

2019-04-14 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東Pbike自103年12月啟用以來，至今年2月底使用人次已達246萬餘人次，雖然縣府連年虧損，一度遭審計室要求改善，不過縣府分析Pbike使用時間及地點，仍以通勤學生為最多，現階段並不適合調整收費，縣府表示，前30分鐘免費措施仍會維持，但會滾動檢討，另外縣府也會積極開源，例如再多開發Pbike廣告等，以回應審計室的要求。

屏東Pbike是於2014年12月前縣長曹啟鴻任用啟用，當時全市只有20個租賃點，如今已增加至32個據點，約有500輛Pbike在線上流動，累計至2月底止，總營運人次已達246萬310人次，平均每日每車的周轉率約3.72次。

啟用之初，曾有人把Pbike當成登山車，一口氣騎到海拔近千公尺的霧台鄉；後來還曾有人從屏東市一口氣騎到枋寮，但實在沒有力氣再騎回來，只好打電話向管理中心求助，除此之外，屏縣的使用情形大致穩定。

另各租賃站的使用情形，前5名依序是屏東慈鳳宮（靠近火車站）、屏東大學林森站、美術館站（靠近屏東女中）、環球購物中心（靠近屏東女中）、屏東大學屏商站等，使用時段以下午4時至6時間為最多，可見學生仍是最普遍使用的族群。

目前的收費機制是前30分鐘免費，之後一卡通每30分鐘10元，信用卡每30分鐘20元，由於去年以來審計室曾以縣府一年要虧750萬元以上，要求縣府以使用者付費為原則改善，因此前30分鐘免費措施是否取消？一直引起關注。

目前Pbike業務已由屏東縣政府環保局移至交通旅遊處管理，交旅處長黃國維表示，縣府對此一直持續滾動式檢討，不過既然最普遍使用的族群是學生，現階段並不適宜調漲收費，因此縣府已研議找企業合作，把Pbike的廣告做滿，另找開源代替漲價。