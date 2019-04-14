親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／王柏融戰羅德 三打席飛球出局未能建功

天皇以前為何要染黑牙齒？ 學者揭70個天皇的秘密

照護澎湖離島老人 義大醫院前進白沙、西嶼義診

2019-04-14 15:08聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

澎湖全縣人口約10萬人，西嶼鄉、望安鄉與白沙鄉的老年人口皆在20％以上，義大醫院今年度的醫療計畫以慢性病與高齡社會的健康營造議題為主，本月12日起展開3天聯合義診，由正副院長領軍，帶領32名醫護人員服務白沙、西嶼等地離島病患。

配合離島醫療提升計畫，義大醫院自去年7月起展開跳島巡迴醫療。依據澎湖縣政府民政處資料顯示，澎湖總人口數10萬4400人，65歲以上1萬6603人，其中西嶼鄉老年人口比率26.2%、望安鄉24.6%、白沙鄉21.5%。

義大醫院今年以「鄉」為義診服務對象，白沙鄉是轄島最多的行政區，西嶼鄉則是澎湖群島中第二大島，皆位於北海區域，4月12日至4月14日，進行為期3天的聯合義診，並以慢性病及高齡社會相關健康議題進行規劃。恰逢中央健康保險署長李伯璋署長率團視察，特地到義診會場關懷看診居民。

此次義診由院長杜元坤、副院長鄭勝峯帶隊，提供骨科、家醫科、心臟內科、泌尿科、胃腸肝膽科、外科、中醫內科及針傷等專科，38名醫護人員隨行，另有癌症篩檢、乳房超音波、腹部超音波、骨質密度檢測等項目。

義大醫院指出，此次義診受到居民熱情迎接，澎湖縣長賴峰偉設宴招待，並頒發感謝狀給醫療團隊，日後院方會持續為澎湖居民提供多元醫療照護與資訊，增進離島醫療資源可近性。

澎湖縣長賴峰偉（右）致贈感謝狀，感謝義大醫療團隊關心澎湖離島醫療。圖／義大醫院提...
澎湖縣長賴峰偉（右）致贈感謝狀，感謝義大醫療團隊關心澎湖離島醫療。圖／義大醫院提供
分享
義大醫療團隊再度赴澎湖服務，今年以高齡社會的健康議題為主。圖／義大醫院提供
義大醫療團隊再度赴澎湖服務，今年以高齡社會的健康議題為主。圖／義大醫院提供
分享

義診澎湖義大

相關新聞

兩百多萬人次騎過屏東Pbike 屏東縣府至今還是虧

2019-04-14 15:12

點亮高雄農村經濟 壓箱寶上陣

2019-04-14 12:58

血友病最怕摔 19歲歐爸克服瓶頸大跳熱情街舞

2019-04-14 12:22

屏東三大日音樂節嗨翻天 今晚A-Lin、魏如萱登場

2019-04-14 10:00

叫阮第一名／金門囝仔黃山料 創辦有溫度媒體

2019-04-13 23:53

屏東三大音樂節樂迷嗨翻 體育館廣場變身「小巨蛋」

2019-04-13 23:39

新建傳統市場？ 高市：與民間合作

2019-04-13 23:15

建賞蟹棧道 工程車直入棲地

2019-04-13 23:13

屏東大鵬灣 遊客免費搭帆船出海

2019-04-13 23:06

明華園高雄演貓神 孫翠鳳仍無法登場由女兒出演

2019-04-13 21:22

張正傑輪椅族和快閃音樂會 樂聲充滿高雄光之穹頂

2019-04-13 21:18

愛河野餐派對 民眾在音樂美食中度個悠閒假日

2019-04-13 20:17

挺韓小黃義勇軍行善不落人後 集體送愛到美濃

2019-04-13 20:09

小林村消逝89年的傳統服飾 今天重新現蹤

2019-04-13 19:40

新款千萬超跑撞倒機車 維修費恐逾50萬

2019-04-13 19:11

PUMA螢光夜跑開跑 警方交通管制

2019-04-13 18:50

小農「土法」加工障礙多 陳吉仲：這個服務農民最有感

2019-04-13 18:27

60年岡山眷村欣欣市場將拆除 文史團體發起不願告別

2019-04-13 17:08

美濃過去盜挖砂石大坑被回填不明土方 環保局採樣化驗

2019-04-13 15:36

「5+2產業」求才 有廠商開出年薪140萬職缺

2019-04-13 15:35

高市圖推明盲共讀 邀大家體驗味讀、嗅讀、聽讀、觸讀

2019-04-13 12:05

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

帶比基尼新娘上遊艇 大鵬灣導入愛情產業

2019-04-13 16:45
看更多

熱門文章

昔日冷面殺手變媽祖信徒 謝惠仁虔誠跪迎大甲媽回鑾

2019-04-13 18:32

注意！新竹縣竹北9個里 21日將停水8小時

2019-04-13 18:51

大甲媽、白沙媽走同一條路 信眾：媽祖慈悲不用趕場

2019-04-13 20:39

這間書店不賣書…活了4年都沒倒 蔡馬朱侯搶著逛

2019-04-14 08:00

大甲媽、白沙屯媽祖回鑾會不會相遇？ 答案有了

2019-04-14 10:26

頭份市上興里納骨塔案重啟 里民陳情停工說明

2019-04-14 07:46

60年岡山眷村欣欣市場將拆除 文史團體發起不願告別

2019-04-13 17:08

白雪公主長這樣！ 好美里彩繪村顛覆童話形象

2019-04-14 07:48

校長抬轎進校園 大甲媽第11年進入校園讓師生嗨翻天

2019-04-13 19:42

清貓砂 桃園試辦回收桶 竹苗須另裝袋交資收

2019-04-13 23:21

叫阮第一名／金門囝仔黃山料 創辦有溫度媒體

2019-04-13 23:53

立委郭國文帶80歲父親郭明治跑行程 老人家開心體驗

2019-04-13 15:53

遶境觀察／與女神同行 我是台灣人我驕傲

2019-04-13 15:42

大哥級接駕…大甲媽回鑾 彰警「護駕」虛驚

2019-04-13 23:34

不可燃貓砂何處丟？桃市試辦放「貓砂桶」集中收

2019-04-13 20:55

基隆姜子寮步道越修越糟？晴天也要穿雨鞋登山客罵翻

2019-04-13 20:31

愛河野餐派對 民眾在音樂美食中度個悠閒假日

2019-04-13 20:17

帶比基尼新娘上遊艇 大鵬灣導入愛情產業

2019-04-13 16:45

龍岡米干節今年推加長版：潑水、火把、目腦縱歌狂歡節

2019-04-13 17:54

大甲媽回鑾經埤頭鄉 白沙屯媽祖接著到

2019-04-13 18:44

竹北食物森林種出「大地蛋糕」 二期建置活動開跑

2019-04-13 13:00

屏東三大日音樂節嗨翻天 今晚A-Lin、魏如萱登場

2019-04-14 10:00

半世紀之約 蘭女畢業50年同學會 她們穿著高中制服出席

2019-04-13 15:40

明華園高雄演貓神 孫翠鳳仍無法登場由女兒出演

2019-04-13 21:22

雲林古坑油桐花開了 趕快把握花期來賞花

2019-04-13 14:20

潑水節被圍攻 侯友宜開槍反擊路人也不放過

2019-04-14 12:28

統派不遊行 中市公民團體依舊「護台抗中」

2019-04-13 15:48

桃園這個里好有愛 彩繪里貓、校狗躍上電箱

2019-04-14 07:53

又見景區遊客爬樹 台東人笑：最近常見穿衣的猴子

2019-04-14 14:33

台中大停水 餐飲業水車待命

2019-04-13 23:24

嘉市交通大執法 首日取締195件

2019-04-13 23:29

影／93歲灣生回台南老家 有一段信守承諾近80年的故事

2019-04-14 12:47

新款千萬超跑撞倒機車 維修費恐逾50萬

2019-04-13 19:11

仁德交流道附近設右轉汽車專用道 腳踏車騎士險象環生？

2019-04-14 08:18

柯文哲開設微博 議員：應解除瀏覽大陸網頁限制

2019-04-13 16:59

社子島拆遷說明 居民：安置條件太嚴苛

2019-04-13 23:06

300多里民反對納骨塔 將成立自救會要求停工

2019-04-14 15:10

芋粿巧滿滿愛心 罹癌楊小妹畫感謝卡給不曾見面的恩人

2019-04-13 21:06

陪大甲媽奇異事跡多 信徒：只有自己體驗才知這種神奇

2019-04-14 10:18

小林村消逝89年的傳統服飾 今天重新現蹤

2019-04-13 19:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top