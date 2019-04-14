照護澎湖離島老人 義大醫院前進白沙、西嶼義診

2019-04-14 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



澎湖全縣人口約10萬人，西嶼鄉、望安鄉與白沙鄉的老年人口皆在20％以上，義大醫院今年度的醫療計畫以慢性病與高齡社會的健康營造議題為主，本月12日起展開3天聯合義診，由正副院長領軍，帶領32名醫護人員服務白沙、西嶼等地離島病患。

配合離島醫療提升計畫，義大醫院自去年7月起展開跳島巡迴醫療。依據澎湖縣政府民政處資料顯示，澎湖總人口數10萬4400人，65歲以上1萬6603人，其中西嶼鄉老年人口比率26.2%、望安鄉24.6%、白沙鄉21.5%。

義大醫院今年以「鄉」為義診服務對象，白沙鄉是轄島最多的行政區，西嶼鄉則是澎湖群島中第二大島，皆位於北海區域，4月12日至4月14日，進行為期3天的聯合義診，並以慢性病及高齡社會相關健康議題進行規劃。恰逢中央健康保險署長李伯璋署長率團視察，特地到義診會場關懷看診居民。

此次義診由院長杜元坤、副院長鄭勝峯帶隊，提供骨科、家醫科、心臟內科、泌尿科、胃腸肝膽科、外科、中醫內科及針傷等專科，38名醫護人員隨行，另有癌症篩檢、乳房超音波、腹部超音波、骨質密度檢測等項目。