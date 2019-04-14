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馬祖連續3天發現死亡鯨豚 露脊鼠海豚

2019-04-14 14:30中央社 馬祖14日電

海洋精靈哀歌，馬祖連續3天發現死亡鯨豚，馬祖岸巡隊今天上午11時左右又發現死亡鯨豚，為今年第8隻死亡露脊鼠海豚。相關研判，可能是天候及海象不佳因素。

馬祖岸巡隊表示，接獲民眾報案，在南竿勝天公園下方澳口發現死亡鯨豚，即通報連江縣政府產業發展處協處，因豚體外觀已腐爛（長度約60公分，寬度約16公分），無研究價值，現場將豚體實施掩埋。

馬祖岸巡隊說，海豚生存棲地與人類活動範圍高度重疊，必然面臨許多威脅，再次提醒民眾，從事海洋活動時，切勿將垃圾棄置，讓海漂垃圾成為海洋凶手。

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