親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新加坡羽賽／戴資穎二連冠！ 擊敗奧原希望封后

為父出頭？新北警員休假在嘉義打人 分局將予懲處

點亮高雄農村經濟 壓箱寶上陣

2019-04-14 12:58聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市政府農業局今天在高雄大遠百前廣場舉辦「點亮高雄農村經濟」活動，聚集歷年執行農村再生有豐碩成果的社區，以小農市集方式呈現社區多元豐富的農特產品及手工藝品，及社區的「鴨箱寶」。

」鴨箱寶」就是黃色小鴨，現場圍成一區域，讓小朋友觀看黃色小鴨，是阿蓮區崙港社區帶來的「鴨箱寶」，讓來參與活動的民眾體驗傳統趕鴨情境，期待家長能陪伴孩子走入高雄的農村社區，體驗農村與都會不同生活樂趣 。

高雄市農業局長吳芳銘說，今年一月以來，高雄市農產品外銷已達4000公噸，高雄一直在拓展外銷市場，擴大市場範圍，希望能穩定市場價格，像芭樂比去年多出很多，過去外銷不到2%，希望今年比例能再提高。

吳芳銘說， 除了外銷，透過小農精緻農業，像生產履歷、有機種植等，對於提供國人生活品質有幫助，外銷是大面積集團式生產，內、外銷兩者做好分流，拉升農業經濟，這才對高雄農業有好處。

農村社區透過實體產品的市集展示，將在地特色美食、豐碩蔬果及傳統工藝文化一一呈現，像旗山區南勝社區將疏枝後的龍眼木做成高級餐具；田寮區崇德社區以古早黃麻製繩的串皂；甲仙區大田社區防蚊香磚、旗山區糖廠社區以循環經濟利用香蕉取纖做成的環保杯袋以及阿蓮區崙港社區所帶來的「鴨箱寶」，讓來現場參與活動的民眾體驗傳統趕鴨情境，讓家長能陪伴孩子走入高雄的農村社區，體驗農村生活。

農業局說，社區幕後有許多大專院校導入創新思維與能量，還有許多企業長期挹注資源投入農村發展，都是對農村有很大幫助。

吳芳銘說，高雄擁有山、海、河、港、平原、鄉村與都會的豐富多元面貌，農村社區也漸漸朝向「里山實踐」、「地景藝術」、「友善人文」、「綠色環保」、「食農教育」及「深度體驗」6大發展面向發展，未來也將透過結合鄰近區域為共同發展並與高雄市政府農業局一日農夫體驗趣活動搭配，達到城鄉交流及活化地方經濟的目標。

高雄市政府農業局今天在高雄大遠百前廣場前舉辦「點亮高雄農村經濟」活動，以小農市集...
高雄市政府農業局今天在高雄大遠百前廣場前舉辦「點亮高雄農村經濟」活動，以小農市集呈現社區多元豐富的農特產品及手工藝品。記者謝梅芬／攝影
分享
高雄阿蓮區崙港社區帶來的「鴨箱寶」，讓來參與活動的民眾體驗傳統趕鴨情境，期待家長...
高雄阿蓮區崙港社區帶來的「鴨箱寶」，讓來參與活動的民眾體驗傳統趕鴨情境，期待家長能陪伴孩子走入高雄的農村社區，體驗農村與都會不同生活樂趣 。記者謝梅芬／攝影
分享
高雄市政府農業局今天在高雄大遠百前廣場前舉辦「點亮高雄農村經濟」活動，聚集歷年執...
高雄市政府農業局今天在高雄大遠百前廣場前舉辦「點亮高雄農村經濟」活動，聚集歷年執行農村再生有豐碩成果的社區，以小農市集呈現社區多元豐富的農特產品及手工藝品。記者謝梅芬／攝影
分享

相關新聞

血友病最怕摔 19歲歐爸克服瓶頸大跳熱情街舞

2019-04-14 12:22

屏東三大日音樂節嗨翻天 今晚A-Lin、魏如萱登場

2019-04-14 10:00

叫阮第一名／金門囝仔黃山料 創辦有溫度媒體

2019-04-13 23:53

屏東三大音樂節樂迷嗨翻 體育館廣場變身「小巨蛋」

2019-04-13 23:39

新建傳統市場？ 高市：與民間合作

2019-04-13 23:15

建賞蟹棧道 工程車直入棲地

2019-04-13 23:13

屏東大鵬灣 遊客免費搭帆船出海

2019-04-13 23:06

明華園高雄演貓神 孫翠鳳仍無法登場由女兒出演

2019-04-13 21:22

張正傑輪椅族和快閃音樂會 樂聲充滿高雄光之穹頂

2019-04-13 21:18

愛河野餐派對 民眾在音樂美食中度個悠閒假日

2019-04-13 20:17

挺韓小黃義勇軍行善不落人後 集體送愛到美濃

2019-04-13 20:09

小林村消逝89年的傳統服飾 今天重新現蹤

2019-04-13 19:40

新款千萬超跑撞倒機車 維修費恐逾50萬

2019-04-13 19:11

PUMA螢光夜跑開跑 警方交通管制

2019-04-13 18:50

小農「土法」加工障礙多 陳吉仲：這個服務農民最有感

2019-04-13 18:27

60年岡山眷村欣欣市場將拆除 文史團體發起不願告別

2019-04-13 17:08

美濃過去盜挖砂石大坑被回填不明土方 環保局採樣化驗

2019-04-13 15:36

「5+2產業」求才 有廠商開出年薪140萬職缺

2019-04-13 15:35

高市圖推明盲共讀 邀大家體驗味讀、嗅讀、聽讀、觸讀

2019-04-13 12:05

《迴聲·傳承》陳振芳82歲生日音樂會 三代聲樂人獻唱

2019-04-13 09:22

春遊補助加碼送超值福袋 大鵬灣旅店「半買半相送」

2019-04-13 09:07

墾丁「養灘變殺灘」？ 土塊檢驗出爐安心啦

2019-04-13 09:05

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

帶比基尼新娘上遊艇 大鵬灣導入愛情產業

2019-04-13 16:45
看更多

熱門文章

昔日冷面殺手變媽祖信徒 謝惠仁虔誠跪迎大甲媽回鑾

2019-04-13 18:32

注意！新竹縣竹北9個里 21日將停水8小時

2019-04-13 18:51

大甲媽、白沙媽走同一條路 信眾：媽祖慈悲不用趕場

2019-04-13 20:39

這間書店不賣書…活了4年都沒倒 蔡馬朱侯搶著逛

2019-04-14 08:00

大甲媽、白沙屯媽祖回鑾會不會相遇？ 答案有了

2019-04-14 10:26

白沙屯媽祖數萬信徒走西螺大橋 今天路線與大甲媽相似

2019-04-13 15:33

頭份市上興里納骨塔案重啟 里民陳情停工說明

2019-04-14 07:46

60年岡山眷村欣欣市場將拆除 文史團體發起不願告別

2019-04-13 17:08

校長抬轎進校園 大甲媽第11年進入校園讓師生嗨翻天

2019-04-13 19:42

白雪公主長這樣！ 好美里彩繪村顛覆童話形象

2019-04-14 07:48

基隆嶼國際磯釣賽「豬毛大戰」 美女釣手不讓鬚眉

2019-04-13 15:34

叫阮第一名／金門囝仔黃山料 創辦有溫度媒體

2019-04-13 23:53

清貓砂 桃園試辦回收桶 竹苗須另裝袋交資收

2019-04-13 23:21

立委郭國文帶80歲父親郭明治跑行程 老人家開心體驗

2019-04-13 15:53

遶境觀察／與女神同行 我是台灣人我驕傲

2019-04-13 15:42

不可燃貓砂何處丟？桃市試辦放「貓砂桶」集中收

2019-04-13 20:55

帶比基尼新娘上遊艇 大鵬灣導入愛情產業

2019-04-13 16:45

愛河野餐派對 民眾在音樂美食中度個悠閒假日

2019-04-13 20:17

基隆姜子寮步道越修越糟？晴天也要穿雨鞋登山客罵翻

2019-04-13 20:31

大哥級接駕…大甲媽回鑾 彰警「護駕」虛驚

2019-04-13 23:34

雲林古坑油桐花開了 趕快把握花期來賞花

2019-04-13 14:20

龍岡米干節今年推加長版：潑水、火把、目腦縱歌狂歡節

2019-04-13 17:54

大甲媽回鑾經埤頭鄉 白沙屯媽祖接著到

2019-04-13 18:44

竹北食物森林種出「大地蛋糕」 二期建置活動開跑

2019-04-13 13:00

半世紀之約 蘭女畢業50年同學會 她們穿著高中制服出席

2019-04-13 15:40

返老還童氣功千人團練 籌南北癌友希望園區

2019-04-13 14:09

明華園高雄演貓神 孫翠鳳仍無法登場由女兒出演

2019-04-13 21:22

統派不遊行 中市公民團體依舊「護台抗中」

2019-04-13 15:48

仁德交流道附近設右轉汽車專用道 腳踏車騎士險象環生？

2019-04-14 08:18

台中大停水 餐飲業水車待命

2019-04-13 23:24

柯文哲開設微博 議員：應解除瀏覽大陸網頁限制

2019-04-13 16:59

屏東三大日音樂節嗨翻天 今晚A-Lin、魏如萱登場

2019-04-14 10:00

嘉市交通大執法 首日取締195件

2019-04-13 23:29

新款千萬超跑撞倒機車 維修費恐逾50萬

2019-04-13 19:11

潑水節被圍攻 侯友宜開槍反擊路人也不放過

2019-04-14 12:28

芋粿巧滿滿愛心 罹癌楊小妹畫感謝卡給不曾見面的恩人

2019-04-13 21:06

社子島拆遷說明 居民：安置條件太嚴苛

2019-04-13 23:06

小林村消逝89年的傳統服飾 今天重新現蹤

2019-04-13 19:40

桃園這個里好有愛 彩繪里貓、校狗躍上電箱

2019-04-14 07:53

8000顆壽桃組成 后厝龍鳳宮巨桃獻壽

2019-04-13 20:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top