點亮高雄農村經濟 壓箱寶上陣

2019-04-14 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市政府農業局今天在高雄大遠百前廣場舉辦「點亮高雄農村經濟」活動，聚集歷年執行農村再生有豐碩成果的社區，以小農市集方式呈現社區多元豐富的農特產品及手工藝品，及社區的「鴨箱寶」。

」鴨箱寶」就是黃色小鴨，現場圍成一區域，讓小朋友觀看黃色小鴨，是阿蓮區崙港社區帶來的「鴨箱寶」，讓來參與活動的民眾體驗傳統趕鴨情境，期待家長能陪伴孩子走入高雄的農村社區，體驗農村與都會不同生活樂趣 。

高雄市農業局長吳芳銘說，今年一月以來，高雄市農產品外銷已達4000公噸，高雄一直在拓展外銷市場，擴大市場範圍，希望能穩定市場價格，像芭樂比去年多出很多，過去外銷不到2%，希望今年比例能再提高。

吳芳銘說， 除了外銷，透過小農精緻農業，像生產履歷、有機種植等，對於提供國人生活品質有幫助，外銷是大面積集團式生產，內、外銷兩者做好分流，拉升農業經濟，這才對高雄農業有好處。

農村社區透過實體產品的市集展示，將在地特色美食、豐碩蔬果及傳統工藝文化一一呈現，像旗山區南勝社區將疏枝後的龍眼木做成高級餐具；田寮區崇德社區以古早黃麻製繩的串皂；甲仙區大田社區防蚊香磚、旗山區糖廠社區以循環經濟利用香蕉取纖做成的環保杯袋以及阿蓮區崙港社區所帶來的「鴨箱寶」，讓來現場參與活動的民眾體驗傳統趕鴨情境，讓家長能陪伴孩子走入高雄的農村社區，體驗農村生活。

農業局說，社區幕後有許多大專院校導入創新思維與能量，還有許多企業長期挹注資源投入農村發展，都是對農村有很大幫助。