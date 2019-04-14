血友病最怕摔 19歲歐爸克服瓶頸大跳熱情街舞

2019-04-14 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



每年4月17日是「世界血友病日」，高雄醫學大學附設中和紀念醫院14日舉辦血友病日活動，19歲病友陳品燁現場大秀街舞，劈腿、單手倒立等高難度動作樣樣來；現場並同步發表全台首個「KMUH血防個管照護APP」，預定7月上線，提醒病友透過手機提醒監測身體狀況，並定期施打藥劑治療。

陳品燁說，他從6個月大就被診斷出血友病，從小每周要施打兩次抗凝血藥劑，因為喜歡游泳、溜直排輪、跳舞，偶爾會擦傷流血，有次摔跤時還直接「以臉擦地」，當下趕緊清洗消毒、就醫打針，才沒有引發嚴重出血或感染。

目前就讀廣告設計科的陳品燁，夢想未來成為汽車設計師，他說因為課業太忙，有時會遲了一兩天才打針，但會提醒自己絕對不能中斷治療；看到有些小病人怕受傷、變得很宅，他都會鼓勵他們多運動，保持肢體靈活度，一樣可以正常生活。