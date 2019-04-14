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影／太誇張！兩個兒子都是警察 父帶兩兒上門打人

血友病最怕摔 19歲歐爸克服瓶頸大跳熱情街舞

2019-04-14 12:22聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

每年4月17日是「世界血友病日」，高雄醫學大學附設中和紀念醫院14日舉辦血友病日活動，19歲病友陳品燁現場大秀街舞，劈腿、單手倒立等高難度動作樣樣來；現場並同步發表全台首個「KMUH血防個管照護APP」，預定7月上線，提醒病友透過手機提醒監測身體狀況，並定期施打藥劑治療。

陳品燁說，他從6個月大就被診斷出血友病，從小每周要施打兩次抗凝血藥劑，因為喜歡游泳、溜直排輪、跳舞，偶爾會擦傷流血，有次摔跤時還直接「以臉擦地」，當下趕緊清洗消毒、就醫打針，才沒有引發嚴重出血或感染。

目前就讀廣告設計科的陳品燁，夢想未來成為汽車設計師，他說因為課業太忙，有時會遲了一兩天才打針，但會提醒自己絕對不能中斷治療；看到有些小病人怕受傷、變得很宅，他都會鼓勵他們多運動，保持肢體靈活度，一樣可以正常生活。

高醫小兒血液腫瘤科主任邱世欣說，過去血友病友是要等出血了才能施打藥物，自2014年起可以健保給付預防性藥物後，血友病友的身體狀況更進一步，不少老病友看到年輕病友在台上大跳街舞，都看得瞠目結舌，尤其現在長效性藥物問世，只要4、5天施打一次即可，也讓病友們的生活品質更好。

高醫14日舉辦世界血友病日活動「伸出援手為關心的第一步」，並同步發表「KMUH血...
高醫14日舉辦世界血友病日活動「伸出援手為關心的第一步」，並同步發表「KMUH血防個管照護APP」，協助病友監控病情並提醒定期注射抗凝血因子藥劑。記者蔡容喬／攝影
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高醫14日舉辦世界血友病日活動「伸出援手為關心的第一步」，並同步發表「KMUH血...
高醫14日舉辦世界血友病日活動「伸出援手為關心的第一步」，並同步發表「KMUH血防個管照護APP」，協助病友監控病情並提醒定期注射抗凝血因子藥劑。記者蔡容喬／攝影
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19歲病友陳品燁愛跳舞、溜直排輪，更夢想成為汽車設計師，他以自身經歷鼓勵小病友不...
19歲病友陳品燁愛跳舞、溜直排輪，更夢想成為汽車設計師，他以自身經歷鼓勵小病友不要怕受傷宅在家，多運動、配合治療，就能擁有跟正常人一樣的生活。記者蔡容喬／攝影
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22歲病友柯同學上台表演小提琴，專注神情及美妙樂音引來滿堂采；過去因關節常出血，...
22歲病友柯同學上台表演小提琴，專注神情及美妙樂音引來滿堂采；過去因關節常出血，他經常得忍痛練習。記者蔡容喬／攝影
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