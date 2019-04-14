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屏東三大日音樂節嗨翻天 今晚A-Lin、魏如萱登場

2019-04-14 10:00聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東三大日音樂節，連續兩天擠爆體育館前廣場，今晚還有A-Lin、魏如萱登場。圖／...
屏東三大日音樂節，連續兩天擠爆體育館前廣場，今晚還有A-Lin、魏如萱登場。圖／屏東縣政府提供
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屏東一年一度的「屏東三大日音樂節」今晚進入最後高潮，天后A-Lin、還有產後首演的魏如萱都將在今晚壓軸演出，不少歌迷早已摩拳擦掌，準備在今晚卡到最佳位置，欣賞超強卡司。

今年的三大日音樂節是從12日至14日在屏東縣立體育館前廣場舉行，縣府表示，所謂「三大日」合起來即是「春」，這是屬於春天的音樂節，今年已邁入第二屆，為了滿足不同粉絲，音樂節特以復古、搖滾、文青為主題打造，連續兩天的人潮幾乎擠爆現場。

第一天的「阿姨的少女時代」由情歌天后萬芳壓軸演唱，不但吸引眾多粉絲，屏東縣長潘孟安與萬芳合唱的「愛情限時批」更成全場驚喜彩蛋，昨晚的「來這別繫零估帶」則以搖滾音樂為主，小男孩樂團、吿五人等及搖滾天后楊乃文，都讓現場嗨翻天。

今晚登場的主題是「文青唱歌不啪呆」，邀請了許書豪、蕭秉治(廷廷)、魏如萱、天生歌姬 A-Lin，不少歌迷早已奔相走告，期待今晚的超強演出，尤其連續三天的表演都是免費欣賞，讓不少民眾形容縣府也太「佛心」了。

縣府表示，「2019屏東三大日音樂節」活動內容除了演唱會以外，還有屏東在地的文創胖卡市集，另外體育場旁仁愛路（勝利路至公園路段）在活動期間實施道路封閉，時間為4月13日零時至4月15日上午5時，其他相關活動內容、交通管制及停車資訊可上屏東縣政府網站查詢。

屏東三大日音樂節，連續兩天擠爆體育館前廣場，今晚還有A-Lin、魏如萱登場。圖／...
屏東三大日音樂節，連續兩天擠爆體育館前廣場，今晚還有A-Lin、魏如萱登場。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣政府文青體育

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