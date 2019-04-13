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屏東三大音樂節樂迷嗨翻 體育館廣場變身「小巨蛋」

2019-04-13 23:39聯合報 記者潘欣中╱即時報導

2019屏東三大日音樂節第2天「來這別繫零估帶」今晚搖滾登場，縣府請到曾獲金音獎最佳新人告五人、小男孩樂團、重新再出發的Tizzy Bac，台灣搖滾女王楊乃文壓軸演唱，慕名而來的粉絲情緒瞬間沸騰，台下熱情擠爆，尖叫嘶吼聲畫破天際，縣立體育館廣場瞬間變身「屏東小巨蛋」。

屏東三大日音樂節連唱3天，每天都有重量級歌手「壓陣」，繼首日萬芳後，.今天由搖滾女王楊乃文擔綱，第3天則是天生歌姬A-Lin、魏如萱等人，如「天后宮」的卡司陣容，樂迷大讚屏東縣政府很有誠意。

楊乃文日前參加「歌手2019」高水準演出再度人氣攀升，讓粉絲懷念搖滾女王的丰采，楊乃文近期鮮少在台灣大型戶外演唱會公開演出，這次在縣府熱情邀約下一口答應；她的現場演出也沒讓台下粉絲失望，演唱經典的《Silence》、《Monster》、《女爵》，讓粉絲嗨翻天。

搖滾樂團傳奇Tizzy Bac敢拚敢衝的態度是許多七年級生的回憶，睽違已久再度於屏東獻聲，演出最新專輯《知人》中的《我所深愛的人們》和《失速人生》等歌曲，以饕樂迷；小男孩樂團也演唱2019為Lamigo桃猿隊最新譜寫的搖滾巨作「征服」，代表他們對音樂的熱忱，就像征服夢想，踏上俯瞰的顛峰。

最受年輕人歡迎的金音獎最佳新人告五人，則挾帶龐大網路人氣，帶來知名歌曲「你要不要吃哈密瓜」，讓台下「小哈瓜」情緒嗨到最高點，在網路上享百萬點閱率的「披星戴月的想你」更引爆大合唱。

14日「文青唱歌不啪呆」由許書豪、蕭秉治廷廷、魏如萱、天生歌姬A-Lin等歌手演出，預計將掀起另波高潮。節目可透過電視頻道MTV台、三立新聞網、Line TV、Live Me觀看，相關活動內容、交通管制及停車資訊可上縣府網站查詢。

2019屏東三大日音樂節第2天「來這別繫零估帶」今晚搖滾登場，台下熱情擠爆，尖叫...
2019屏東三大日音樂節第2天「來這別繫零估帶」今晚搖滾登場，台下熱情擠爆，尖叫嘶吼聲畫破天際，縣立體育館廣場瞬間變身「屏東小巨蛋」。 記者潘欣中／翻攝
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楊乃文壓軸演唱經典的《Silence》、《Monster》、《女爵》，讓粉絲嗨翻...
楊乃文壓軸演唱經典的《Silence》、《Monster》、《女爵》，讓粉絲嗨翻天。記者潘欣中／翻攝
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