防堵非洲豬瘟於境外 金門海巡演練強化勤務

2019-04-13 22:11 中央社 金門縣13日電



因應中國大陸非洲豬瘟疫情，海巡署金馬澎分署第9（金門）岸巡隊今天在后豐執檢站、烏沙角岸際和料羅安檢站等地實施演練，展示加強勤務的決心，務必將非洲豬瘟阻絕於境外。

金門岸巡隊表示，自2018年8月中國大陸發生非洲豬瘟疫情以來，金門岸巡隊在金門地區商、漁港發現13案豬隻屍體，主動巡查發現計5案，民眾或外單位通報計8案；其中檢體呈非洲豬瘟陽性的計4案，陰性計7案，檢驗中2案。

為防堵非洲豬瘟疫情擴散，金門縣政府已公告自4月10日起金門地區豬隻及其屠體、內臟、生鮮及加工產品（水餃、燕皮等）禁止輸往台灣本島及其他離島。

而金馬澎分署也強化非洲豬瘟防疫相關勤務，並在今天實施演練。岸巡隊隊長吳建冠表示，強化勤務分4部分，首先，在海上如發現豬隻，不實施打撈，而是將豬隻所在的海域經緯度、數量及時間等資訊，通報當地動植物防疫檢疫局協處。

其次，在岸際部分，如發現海漂豬在岸際，海巡人員要保持現場，拉起封鎖線管制人員進出，並通報當地防檢疫機關派員到場處理，同時檢視岸際周邊是否有其他豬隻屍體。第三，在港區則是協助管制，避免漁船接近，並通報當地防檢疫機關派員到場處理。

第四，對於豬隻屍體，執勤人員必須著全套式防護裝備，加強自身安全防護；防疫人員在現地焚燒豬隻屍體，就地掩埋。現場執勤人員使用後的防護裝備在現場焚燒銷毀，人員也要接受除污處理；返回單位駐地後，出勤用車輛及裝備也要實施除污，並要求人員不得出入畜牧場所，同時實施自主健康管理。

吳建冠表示，為貫徹行政院防範非洲豬瘟疫情入侵政策，將秉持「寧願多做、不可少做」、「做好長期抗戰的準備」、「以最嚴謹的態度面對疫情」及「用最高標準執行勤務」4項最高原則，持續在轄內容易蝟集大量海漂垃圾岸際處，強化灘岸巡查勤務及嚴加查察貨運物品，避免大陸豬肉產製品，影響台灣地區畜牧業經濟。

此外，金門縣政府重申，漂死豬都來自境外，金門本土並未傳出疫情；但為了慎重起見，金門縣防疫所還是針對漂死豬被發現地點半徑3公里外的養豬場進行訪視，豬隻無異狀，採樣抽血檢查也都正常。

金馬澎分署並再次呼籲民眾，如果在岸際發現不明動物屍體，請立即撥打海巡「118」24小時服務專線，將立刻派員前往處置，與民眾共同全面攜手防疫，將豬瘟疫情杜絕於境外，保護台澎金馬畜牧業經濟命脈。