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張正傑輪椅族和快閃音樂會 樂聲充滿高雄光之穹頂

2019-04-13 21:18聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

傑出音樂家張正傑、林天吉、梁茜雯、蕭宇沛、廖皎含今天分別以大提琴、小提琴、中提琴和鋼琴，在高雄捷運美麗島站「光之穹頂」為108名「輪椅族」及其陪伴者來場2個小時的「弦樂嘉年華」，到光之穹頂的參觀拍照的遊客、進出捷運站的民眾被優美的音樂吸引，許多人停下腳步欣賞，隨後又為一般民眾進行23分鐘的「快閃音樂會」，不少人背著背包就坐在地上聆聽。

「張正傑的輪椅族音樂會」是第5度在「光之穹頂」展開，音樂家們以國歌開場，隨後演奏一曲又一曲的古典樂，樂音洋溢整個捷運站；音樂會沒有固定座位，坐著輪椅的人士隨自己的意繞在舞台周邊，盡享優美音樂，視覺、聽覺都是美好的饗宴，也有許路過的人站在輪椅族後面欣賞。

「輪椅族音樂會」結束，緊接是「快閃音樂會」，民眾坐在地上聆聽，23分鐘很快過去，當音樂家們站起來感謝大家時，眾人熱烈鼓掌久久不停，還喊「安可」，張正傑提醒要搭捷運回家或要轉搭高鐵的人要注意時間，尤其高鐵是不等人。張正傑雖說「那有快閃還安可的」，還是為民眾再演奏一曲。

支持這項音樂會的高雄市政府社會局長葉壽山、中鋼集團總經理林弘男、中鋼集團教育基金會執行長張秋波、高雄捷運公司企劃副總經理賀新都到場和輪椅族共享音樂之樂。

知名大提琴家張正傑和4位音樂家今天在高雄市捷運美麗島站光之穹頂為輪椅族舉辦一場弦...
知名大提琴家張正傑和4位音樂家今天在高雄市捷運美麗島站光之穹頂為輪椅族舉辦一場弦樂嘉年華。圖／高雄捷運公司提供
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知名大提琴家張正傑今和4位音樂家在高雄市捷運美麗島站光之穹頂舉辦輪椅族音樂會。圖...
知名大提琴家張正傑今和4位音樂家在高雄市捷運美麗島站光之穹頂舉辦輪椅族音樂會。圖／高雄捷運公司提供
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音樂會捷運張正傑

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