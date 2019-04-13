張正傑輪椅族和快閃音樂會 樂聲充滿高雄光之穹頂

2019-04-13 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



傑出音樂家張正傑、林天吉、梁茜雯、蕭宇沛、廖皎含今天分別以大提琴、小提琴、中提琴和鋼琴，在高雄捷運美麗島站「光之穹頂」為108名「輪椅族」及其陪伴者來場2個小時的「弦樂嘉年華」，到光之穹頂的參觀拍照的遊客、進出捷運站的民眾被優美的音樂吸引，許多人停下腳步欣賞，隨後又為一般民眾進行23分鐘的「快閃音樂會」，不少人背著背包就坐在地上聆聽。

「張正傑的輪椅族音樂會」是第5度在「光之穹頂」展開，音樂家們以國歌開場，隨後演奏一曲又一曲的古典樂，樂音洋溢整個捷運站；音樂會沒有固定座位，坐著輪椅的人士隨自己的意繞在舞台周邊，盡享優美音樂，視覺、聽覺都是美好的饗宴，也有許路過的人站在輪椅族後面欣賞。

「輪椅族音樂會」結束，緊接是「快閃音樂會」，民眾坐在地上聆聽，23分鐘很快過去，當音樂家們站起來感謝大家時，眾人熱烈鼓掌久久不停，還喊「安可」，張正傑提醒要搭捷運回家或要轉搭高鐵的人要注意時間，尤其高鐵是不等人。張正傑雖說「那有快閃還安可的」，還是為民眾再演奏一曲。