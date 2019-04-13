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2019PUMA螢光夜跑FUN閃挺公益 捐款推廣肝病防治

2019-04-13 20:49聯合報 記者徐如宜╱即時報導

「PUMA螢光夜跑-高雄站」今天在高雄夢時代廣場熱力開跑，主打「明星領跑」以及「公益扭蛋體驗」2個亮點，吸引近8000名跑友共襄盛舉。PUMA將本屆「Love Run公益愛跑組」組別報名費及扭蛋收入，捐贈給「財團法人肝病防治學術基金會」，作為推廣肝病防治用途。

PUMA螢光夜跑連續13年在高雄舉行，每年都吸引全國各地跑友參加，今年高雄站報名更勝往年。高雄市政府運動發展局副局長周明鎮、議員郭建盟與肝病防治學術基金會副秘書長許耀峻，應邀出席鳴槍。

今年高雄站主打「明星領跑」以及「公益扭蛋體驗」2個亮點，邀請民視運動主播甜心跑者林柏妤和法國作家跑者吉雷米，共同擔任領跑人。吉雷米以「台灣風格」表演現身，讓現場跑友驚喜連連，會場營造出DJ電音派對，讓選手賽後享受不同一般路跑的時尚派對氣氛。「大型公益扭蛋車」邀請跑友們一起攜手FUN閃做公益，扭蛋裡人人有獎，讓跑友玩得不亦樂乎。

在21K菁英挑戰組，選手搶先通過剛拆除青海陸橋、全新完工的青海路，並延續2018年的生態文化路線，途經愛河溼地公園、內惟埤文化園區、願景橋與中都唐榮磚窯廠等，讓眾多跑友一同感受高雄最新的城市脈動。

主辦單位表示，2019PUMA螢光夜跑規畫多項創新服務，完賽後有「創意組合式」的個人化專屬完賽獎牌並加入「磁吸式」設計，國內路跑賽事獨家的「電子化即時成績查詢」搭配「完賽照片合成」功能，讓跑友能以最即時便利的方式取得個人完賽成績，還能搭配自己最熱情活力的照片。

高雄市政府運動發展局副局長周明鎮（中）、議員郭建盟（左）與肝病防治學術基金會副秘...
高雄市政府運動發展局副局長周明鎮（中）、議員郭建盟（左）與肝病防治學術基金會副秘書長許耀峻（右），應邀出席鳴槍。記者徐如宜／攝影
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「PUMA螢光夜跑-高雄站」在高雄夢時代廣場熱力開跑。記者徐如宜／攝影
「PUMA螢光夜跑-高雄站」在高雄夢時代廣場熱力開跑。記者徐如宜／攝影
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「PUMA螢光夜跑-高雄站」在高雄夢時代廣場熱力開跑。記者徐如宜／攝影
「PUMA螢光夜跑-高雄站」在高雄夢時代廣場熱力開跑。記者徐如宜／攝影
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