愛河野餐派對 民眾在音樂美食中度個悠閒假日

2019-04-13 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



錯過今天愛河畔的「愛河野餐派對」盛會，不用懊惱，明天下午還有一場。

高雄市觀光局以「1314」2天規畫愛河西畔的盛大野餐活動，有的民眾和家人朋友帶著點心、飲料，坐在樹下歡聚；更多人在現場購買咖啡、各式簡便餐食，邊走邊品嘗，或者利用觀光局準備的桌椅坐下來休息一下補充體力，近百輛餐車更讓這場野餐盛會展現高雄難得的假日休閒氣氛。

觀光局長潘恒旭說，這次活動有台北來的River&Truck、台中的Stay Gold初心漢堡、台南席馬朵咖啡、屏東人氣品牌厚厚一片、THAI HOJA、泰Oneway，還有匯集季洋莊園咖啡、極渴、新光三越三多店、家樂福、興趣 X simtree、BANANA MONKEY、UNI LAB COFFEE及芒果咖啡等共襄盛舉。

愛河野餐派對除了有餐車、美食，也有音樂，知名的音樂團體及歌手現場演唱輕鬆的歌曲，讓野餐的人跟著放鬆心情，感受周末悠閒。

為了滿足「網美」的拍照需求，觀光局這次野餐派對還在愛河畔規畫「雜誌封面人物」、「我的秘密花園」、「微光森林」、「風格指標」、「浪漫星球」、「漫步階梯」、「叢林狂歡」、「覓境」等8個大型打卡裝置藝術景點，潘恒旭還在打卡點示範如何拍出文青照。