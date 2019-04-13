金門迎城隍台北動物園登場 大小朋友嗨翻天

2019-04-13 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



台北市立動物園上演精彩的迎城隍活動？「2019年浯島城隍文化觀光季暨水獺保育活動」，今天在台北市立動物園登場，包括蜈蚣座、魁儡戲、公揹婆等，讓動物園頓時熱鬧不少。

今日活動一開場，報馬仔鑼聲一響，民眾目光隨即聚焦，隨後公背婆扭腰擺臀十分可愛，不少民眾隨手拿起手機拍個不停。為了更貼合活動主題，現場還演出一齣「祥獅救水獺」，獲得滿堂喝彩。

開幕儀式，包括金門縣府秘書長張忠民、金城鎮長李誠智、市立動物園長金仕謙等人都出席，顯示對這項活動的重視。

李誠智表示，藉由宗教結合水獺的保育是很有意義，他也樂見透過在台北市立動物園的行銷，來讓台北的民眾認識到金門的宗教特色，他認為這是很棒的構想。金門迎城隍不僅成為一年一度兩岸及國外人士共同參與的觀光宗教慶

張忠民說，迎城隍這項活動在2014年被文化部列為重要民俗活動，而因為大、小金與金莎三隻歐亞水獺的緣分，受到動物園的協助支持，讓3隻水獺重生，日前更繁衍出後代，甚至成為貓熊之後的動物明星，這也讓金門更加重視保育觀念的提升。目前野生歐亞水獺應該僅見於金門，台灣已經看不到了，而城隍信仰在金門是相當重要的，因此保育與宗教的結合，藉宗教的隱惡揚善，讓更多人關注環境、生態保育。