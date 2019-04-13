列管盜採砂石坑填成土方平台 業者恐涉違法傾倒

2019-04-13 19:57 中央社 高雄13日電



高市美濃區成功新村一處昔日盜採砂石留下的4公頃巨坑，已積水成湖，為列管坑洞，去年底大批砂石車進出，將坑填成約一分地土方平台，初步了解是砂石場水尾土回填，業者恐涉違法傾倒。

高雄市美濃區成功新村附近有個昔日盜採砂石遺留的巨坑，外形像彎月，面積約4公頃，全坑已積水成為湖，四圍綠樹成蔭。去年底起，有大批砂石車進出，運來不明土方向水域傾倒，如今已形成一個高出水面約4層樓高、面積約一分地的土方平台。

當地居民擔心現場遭非法傾倒有害廢棄物，污染環境及水質，經媒體報導受到關切。

環保署南區督察大隊日前會同高市環保局廢棄物管理科到現場稽查發現，現場回填的砂石為砂石場水尾土。

高市環保局初步了解，是附近砂石場董姓業者買下這場巨坑，再用砂石場水尾土回填。

環保局表示，初步判定現場為列管坑洞，回填物並非一般事業廢棄物，經派員到場採樣回填物，結果約2週後出爐。

高雄市經發局指出，現場坑洞如何回填雖地主可自行決定，但須以回復原貌為原則，即填回原來的地貌；如果地主要解除坑洞列管，依照解除列管規定回填物須事先進行採樣並檢驗合格後，再依據陸上盜濫採土石坑洞善後處理計畫規定辦理會勘後，進行回填，完成後才得報請經濟部礦物局解除列管。

經發局認為，業者現場回填前應先報請環保局採樣回填物檢驗是否合法，確認沒問題後才能動工，否則就涉及非法傾倒。

由於現場經環保局及經發局初步調查業者有非法傾倒之嫌，轄區旗山警分局已展開調查，並將傳喚業者到案說明釐清。