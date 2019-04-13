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屏東沿山公路185農夫市集 吸引逾1300人參加

2019-04-13 19:34中央社 屏東縣13日電

「里山春宴－185農夫市集暨草地野餐音樂會」今天在屏東沿山公路185縣道的銘泉生態休閒農場舉辦，吸引1300多人參加，現場許多無毒農產品被秒殺一空。

185農夫市集由一群推廣「吃在地、吃當季、支持小農、友善環境」的農民及文創者在2016年發起，定期每個月的第2個週六，在瑪家鄉施行有機農法的銘泉農場舉辦，今年林務局、屏東縣政府與屏東科技大學加入策畫，擴大舉辦。

活動雖然下午2時開始，但吸引許多民眾中午過後就陸續進場，漫步草地上，認識各家特色攤位，除了有農產外，還有風味原創美食、手創及披薩DIY、闖關遊戲等活動。

音樂會邀請佳義國小「佳音合唱團」表演排灣族古調，還有日本東京國際打擊樂冠軍「羽．擊舞藝術」及排灣族鼻笛傳藝者少妮瑤．久分勒分等原民音樂表演。

有不少是屏東在地民眾，從以前就參加過也認同這裡的市集活動，再度攜家帶眷前來，也有來自台南和高雄的民眾全家出遊；還有農委會茶業改良場、高雄區農業改良場及屏東各鄉鎮長、議員、代表、村長及地方創生團隊到場取經，現場超過1300多人。

攤商與遊客互動熱絡，小米甜甜圈、愛玉、無毒黃金蝦都是秒殺品項，讓屏科大農學院長陳福旗感到意外，他表示，已許久沒有在鄉村看到這麼熱鬧、這麼多人群聚集。

林務局表示，185農夫市集提供微型創業展示銷售平台，今天匯集屏東台24線、185縣道周邊的在地小農、特色團隊與文化創意產品，希望將沿山公路自然景觀與豐饒物產介紹給全國民眾，未來每個月的第2個週六，仍會由銘泉農場等原主辦單位繼續舉辦。

農夫市集音樂會排灣族

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