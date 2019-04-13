大鵬灣遊艇帆船賽 逾200名國內選手參加

2019-04-13 18:46 中央社 屏東縣13日電



「2019大鵬灣遊艇帆船系列活動」今天起連續3個週末在大鵬灣舉行，現場除了10多艘重型帆船展出、200名國內外帆船好手競技賽，也有開放給一般民眾的免費乘船體驗等活動。

今年賽事主要分成重型帆船邀請賽、風帆繞灣賽及風帆橫渡大鵬灣，還有獨木舟趣味賽，風帆賽今年參與選手200多人，除了國內選手外，還包含俄羅斯、瑞典、加拿大等，選手們駕著帆船出賽，大鵬灣再現年度風帆點點美景。

航港局長謝謂君表示，大鵬灣具有帆船賽事、遊艇產業經濟鏈等商機，儼然成為東南亞CP值最高的遊艇港，已連續第6年舉辦遊艇推廣活動，將持續檢討鬆綁遊艇相關法規及簡政便民措施，以增進民眾對遊艇的認識，帶動遊艇休閒風潮。

屏東縣長潘孟安說，大鵬灣國家風景區管理處積極規劃許多水上創新活動，並與遊艇、東港地區業者策略結盟，要將大鵬灣打造為海上運動重要基地，歡迎全國民眾在台灣燈會後，再來體驗大鵬灣水上活動。

今天除了罕見的重型帆船全艦飾展出、國內最大規模的帆船賽事，也推出免費乘船體驗。航港局也展示4月1日啟用的「遊艇申辦服務平台」，讓遊艇玩家輕鬆上網辦理遊艇入出境及泊位申請。

今年活動還串聯旅行社及婚紗業者，推出多項套裝遊程，現場也有比基尼婚紗模特兒鼓勵民眾穿上比基尼拍婚紗；另外，航港局與大鵬灣國際開發公司於4月13至28日在現場設有燈塔展，提供600份燈塔明信片，供民眾DIY製作燈塔模型。