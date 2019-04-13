小農「土法」加工障礙多 陳吉仲：這個服務農民最有感

2019-04-13 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



小農「土法」自製的初級加工農產品，因設備和技術問題無法穩定生產與銷售，農委會為建構農產品生產到初級加工一元化管理制度，在台南、台中、台東、高雄、花蓮農改場和農業試驗所共6處設置農產加值打樣中心，今天在高雄農改場舉行聯合啟用儀式，農委會主委陳吉仲說，藉加工方式延長農產商品賞味期限及櫥架壽命，可提高農民收入，農民最有感。

農委會科技處副處長郭坤峯說，為延長農產品賞味與價值保存期限，規畫將初級農產品加工納入農政單位管理，為未來農民設置簡易加工場域作準備，在過去農業生產技術轉釋農民的基礎上，農產加值打樣中心針對乾燥、粉碎、碾製及焙炒4大類初級加工範疇，提供農民對擬加工產品諮詢、學習相關設備操作等服務，促進農產品多元的加工利用。

他說，農產品由生鮮經加工程序做成商品上架販售，涉及的商品衛生、安全、保存和生產過程都有一定規範，中心不僅協助加工技術，對硬體部分的設備與生產場域設置，及加工品操作過程與場域應遵守規範等，均提供諮詢與養成，自啟用起1年內申請服務免收費；藉加工方式延長農產商品賞味期，可提高農民收入，也由於未來農民可設置農產品初級加工場域做初級加工品生產，能創造更多農村就業機會，活絡農村經濟。