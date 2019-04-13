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小農「土法」加工障礙多 陳吉仲：這個服務農民最有感

2019-04-13 18:27聯合報 記者潘欣中╱即時報導

小農「土法」自製的初級加工農產品，因設備和技術問題無法穩定生產與銷售，農委會為建構農產品生產到初級加工一元化管理制度，在台南、台中、台東、高雄、花蓮農改場和農業試驗所共6處設置農產加值打樣中心，今天在高雄農改場舉行聯合啟用儀式，農委會主委陳吉仲說，藉加工方式延長農產商品賞味期限及櫥架壽命，可提高農民收入，農民最有感。

農委會科技處副處長郭坤峯說，為延長農產品賞味與價值保存期限，規畫將初級農產品加工納入農政單位管理，為未來農民設置簡易加工場域作準備，在過去農業生產技術轉釋農民的基礎上，農產加值打樣中心針對乾燥、粉碎、碾製及焙炒4大類初級加工範疇，提供農民對擬加工產品諮詢、學習相關設備操作等服務，促進農產品多元的加工利用。

他說，農產品由生鮮經加工程序做成商品上架販售，涉及的商品衛生、安全、保存和生產過程都有一定規範，中心不僅協助加工技術，對硬體部分的設備與生產場域設置，及加工品操作過程與場域應遵守規範等，均提供諮詢與養成，自啟用起1年內申請服務免收費；藉加工方式延長農產商品賞味期，可提高農民收入，也由於未來農民可設置農產品初級加工場域做初級加工品生產，能創造更多農村就業機會，活絡農村經濟。

農委會主委陳吉仲說，農民自製加工品以往歸經濟部管食品加工及衛生福利部管食品安全，只能自己販售，不能上市，農產品初級加工由農委會管理和生產安全規範的辦法，預計立法院這個會期就會通過，未來農民簡易加工場域的加工品也可上市；初估會有逾500家農業食品加工申請，產值至少21億元，希望未來能達到全國食品產值6000億元的一成。

農委會在台南、台中、台東、高雄、花蓮農改場和農業試驗所共6處設置農產加值打樣中心...
農委會在台南、台中、台東、高雄、花蓮農改場和農業試驗所共6處設置農產加值打樣中心，主委陳吉仲（左四）今天在高雄農改場主持聯合啟用儀式。記者潘欣中／攝影
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農民農委會陳吉仲

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