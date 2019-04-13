60年岡山眷村欣欣市場將拆除 文史團體發起不願告別

2019-04-13 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



1959年興建的高雄岡山空軍眷村欣欣市場，因87期市地重劃面臨拆除搬遷命運。高雄市岡山眷村文化協會發起「不願告別」欣欣市場保存系列活動，表達對欣欣市場眷戀難捨的情感，活動包含照片徵件、逛菜場、惜別會，今天邀民眾一起進行道別前的最後巡禮。

打狗文史再興會社理事黃朝煌與岡山眷村文化協會常務理事張允慧，擔任欣欣市場巡禮講師，帶著民眾深度探訪在地眷村文化。導覽起點是過去空軍子弟小學的兆湘國小，接著前進欣欣市場，小朋友與攤商們互動，聆聽口述在地文化與歷史。然後再到欣欣市場旁的眷村「醒村」，這裡也是電視劇《一把青》拍攝場景。

岡山欣欣市場營業至今，剛好滿一甲子。張允慧表示，欣欣市場有具特色的圓形市場建築與時代意義，是岡山重要的文史瑰寶，雖然文史團體努力想要保留，然而因87期市地重劃，預計於5月底攤商搬入國軒路與寶米路口 新市場後，舊欣欣市場就要拆除。因此岡山眷村文化協會以「不願告別」為主題，舉辦一系列欣欣市場保存活動，期望喚起民眾與政府對在地文化和歷史資產的重視。

緊鄰欣欣市場的醒村，為日治時期61航空廠工員宿舍的5座兩層樓磚造斜屋頂宿舍，也是醒村被在地人稱為「五落仔」的原因之一。醒村居民的生活用品都會到欣欣市場購買，所以當地人也把欣欣市場稱為「五落仔市場」。

許多出外打拚的岡山人，回到岡山一定要先到欣欣市場吃一頓，才覺得像是回家了。張允慧說，搬遷後的市場雖然也叫欣欣市場，但已無舊市場的氛圍，而且也不是所有的攤販都會過去。攤販反映，新市場有新市場的好，舊市場也有舊市場的好，只希望客人不會流失。