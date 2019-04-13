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帶比基尼新娘上遊艇 大鵬灣導入愛情產業

2019-04-13 16:45聯合報 記者潘欣中╱即時報導

邁入第14年的屏東大鵬灣遊艇帆船系列活動，今在大鵬灣國際休閒特區遊艇碼頭區登場，連續3周的周六、日除了重型帆船全艦飾展示、海上風帆船賽事、遊湖船和重型帆船免費搭乘體驗與美食展售，還導入愛情產業和婚紗業者合作推出上遊艇拍「比基尼婚紗」；自創運動比基尼的中瑞混血正妹Eileen，今天戴上婚紗登上風帆船出海，鼓勵女性嘗試展現健康活力的海洋婚紗照，

交通部航港局長謝謂君在開幕致詞時說，大鵬灣具帆船賽事、遊艇產業經濟鏈等三大商機，儼然成為東南亞CP值最高的遊艇港；台灣擁有豐富的海洋觀光資源，也是遊艇生產大國，為拉近民眾與遊艇的距離，已連續6年舉辦遊艇推廣活動，將持續檢討鬆綁遊艇相關法規及簡政便民措施，增進民眾對遊艇的認識，帶動遊艇休閒風潮。

縣長潘孟安表示，自從台灣燈會結束後第一次回到大鵬灣，體驗遊湖船更深刻體會大鵬灣風平浪穩，四季如春，是全台最適合發展水上活動的場域，近年遊艇及水上運動盛行，水域遊憩相關經濟與觀光事業蓬勃發展，期許鵬管處持續與遊艇、東港地區業者策略結盟，將大鵬灣打造為海上遊憩和運動重要基地。

今年賽事分成重型帆船邀請賽、風帆繞灣賽、橫渡賽與大鵬灣水上闖關王（獨木舟趣味賽），組別達20組，有俄羅斯、瑞典、加拿大等國選手，儼然成為帆船界的年度重要賽事；最特別是首度導入愛情產業，和婚紗業者合作推出隨遊艇、風帆船出海拍「比基尼婚紗」照，已有近20對新人報名；另航港局與大鵬灣開發公司在現場設燈塔展，並提供600份明信片和DIY製作燈塔模型。

屏東大鵬灣遊艇帆船系列活動首度和婚紗業者合作推出上遊艇拍「比基尼婚紗」， 中瑞混...
屏東大鵬灣遊艇帆船系列活動首度和婚紗業者合作推出上遊艇拍「比基尼婚紗」， 中瑞混血正妹Eileen（左），今天戴上婚紗登上風帆船出海，鼓勵女性嘗試展現健康活力的海洋婚紗照。記者潘欣中／攝影
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屏東大鵬灣遊艇帆船系列活動今天登場，連續3周的周六、日除了重型帆船全艦飾展示、海...
屏東大鵬灣遊艇帆船系列活動今天登場，連續3周的周六、日除了重型帆船全艦飾展示、海上風帆船賽事、遊湖船和重型帆船免費搭乘體驗與美食展售。記者潘欣中／攝影
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屏東大鵬灣遊艇帆船系列活動首度和婚紗業者合作推出上遊艇拍「比基尼婚紗」，中瑞混血...
屏東大鵬灣遊艇帆船系列活動首度和婚紗業者合作推出上遊艇拍「比基尼婚紗」，中瑞混血正妹Eileen（右），今天戴上婚紗登上風帆船出海，鼓勵女性嘗試展現健康活力的海洋婚紗照。記者潘欣中／攝影
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屏東大鵬灣遊艇帆船系列活動今天登場，連續3周的周六、日除了重型帆船全艦飾展示、海上風帆船賽事、遊湖船和重型帆船免費搭乘體驗與美食展售。記者潘欣中／攝影
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屏東大鵬灣遊艇帆船系列活動今天登場，連續3周的周六、日除了重型帆船全艦飾展示、海上風帆船賽事、遊湖船和重型帆船免費搭乘體驗與美食展售。記者潘欣中／攝影
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遊艇大鵬灣婚紗

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