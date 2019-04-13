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美濃過去盜挖砂石大坑被回填不明土方 環保局採樣化驗

2019-04-13 15:36聯合報 記者徐如宜╱即時報導

民眾發現高雄市美濃區成功新村附近，有過去盜挖砂石遺留的大坑被回填不明土方，擔心非法傾倒汙染環境。高雄市環保局今天會同環保署南區督察大隊，到美濃區成功段1149、1154及1155地號稽查，地主表示回填的砂石為砂石場水尾土，稽查人員現場採樣化驗，結果預計兩周後出爐。

美濃、旗山一帶部分地區，過去因盜採砂石嚴重，民眾還曾北上抗議陳情過。最近盜挖砂石遺留的大坑被回填不明土方，也引起環保團體與媒體關注。最近又有車輛載運不明土方，往這些積水的大坑倒，還有些白灰色的土，民眾擔心會被傾倒有毒廢棄物，汙染環境與地下水源，要求環保單位詳查。

高雄市環保局廢棄物管理科今天會同環保署南區督察大隊，到美濃區成功段1149、1154及1155地號稽查。環保局表示，經查土地所有人為董姓人士，聲稱因經發局要求其將窪地填平，董先生是砂石公司負責人，回填的砂石為砂石場水尾土。

環保局指出，「水尾土」是洗砂場分選後最後剩下太小無法賣的砂，顆粒很小像土一般。稽查人員初步判定非一般事業廢棄物，但為慎重起見，已在現場採樣，預估兩周左右才會有化驗結果。

環保局表示，是不是「合法回填」？還要再跟經發局確認，並視現場採樣化驗結果而定。

美濃區成功段砂石盜採區被回填不明土方，民眾擔心白灰物質是有毒廢棄物。圖／高雄市環...
美濃區成功段砂石盜採區被回填不明土方，民眾擔心白灰物質是有毒廢棄物。圖／高雄市環保局提供
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美濃區成功段砂石盜採區被回填不明土方，高雄市環保局稽查人員現場採樣化驗，結果預計...
美濃區成功段砂石盜採區被回填不明土方，高雄市環保局稽查人員現場採樣化驗，結果預計兩周後出爐。圖／高雄市環保局提供
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砂石美濃廢棄物

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