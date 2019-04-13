「5+2產業」求才 有廠商開出年薪140萬職缺

2019-04-13 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



經濟部第2場「5+2產業徵才博覽會」今天在高雄楠梓加工出口區舉行，約50家徵才廠商開出月薪40K的條件 ，更有一家業者喊出年薪140萬，吸引不少民眾投石問路，經濟部政務次長曾文生指高雄加工出口區具有雄厚的產業基底，希望區內企業能與轄區大學多合作，把大學當做培育高端人才的「牛棚」，共同帶動高雄產業起飛。

這場徵才博覽會共有台鋼資源、經緯航太、明安國際、頎邦科技、叡揚資訊等百餘家廠商參與，釋出逾2500個工程師、技術員、操作員、主管等職缺。到場的立委黃昭順、劉世芳及許智傑都希望在場千里馬，能順利遇上伯樂。

活動現場亦安排英萃公司展示VR、AR、MR感設備；台弟公司展示數位影像縫紉機及刺繡作品，經緯航太公司展示無人機，展現南台灣5+2產業的創新活力。封測大廠日月光為讓面試者更清楚工作內容與工廠環境，更透過AR（擴充實境）呈現廠內運作畫面，手法新奇。

加工出口區處長黃文谷表示，這次就業博覽會共有130家企業設攤求才，逾50家以上廠祭出40K以上的薪資，相信應該不會讓求職者失望。

經濟部政務次長曾文生特別傳達中央政府對高雄產業的擘畫方向，他說，高雄產業總營業額約4兆，材料業占極高比重，其兩2兆跟石化與金屬有關，1兆即是加工區內的科技產業電子產業。將來「循環經濟」是促南台灣產業重新升級轉型的重要方向，加工區內如能研發可以循環再利用的永續材料，有發展性的產業及高薪的職缺就會在這裡 。