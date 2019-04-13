高市圖推明盲共讀 邀大家體驗味讀、嗅讀、聽讀、觸讀

2019-04-13 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市立圖書館落實資訊平權，關注各讀者不同的差異和需求，特別跨館別串聯總館4樓視障專區、B1國際繪本中心，和以視障資源為特色館藏的新興分館，從4月到7月月推出「閉眼睛：跨視覺閱讀系列活動」。帶領讀者跳脫視覺為主的閱讀習慣，讓明眼人讀者理解失去影像的限制，也讓視力受限的讀者們看見更多閱讀的可能。

「繪本只能用看的嗎？是不是有可能用不同感官體驗繪本的美好？」「繪本的感染力可以讓明眼人和盲人一起感受該有多好？」高市圖總館國際繪本中心在推廣繪本閱讀上，嘗試顛覆大家對繪本的傳統印象，希望藉著這次企劃帶讀者跳脫繪本以視覺為主的閱讀習慣。

高市圖新興分館是視覺障礙閱讀服務的主力推手，活動期間每月辦理一場「四感閱讀．從有感開始」系列活動。「味．讀」由香料女王陳愛玲引領大家進入香料世界，藉由嗅聞及觸摸來認識不同種類的香料；「嗅．讀」，邀請咖啡引見人洪韻書教大家透過指間的觸摸，分辨不同處理程度的咖啡豆；「聽．讀」邀請素人視障者音樂演奏，並由陳正庭深度介紹音樂點字給大眾認識；「觸．讀」則邀請美容師許瀞文讓視障按摩師體驗經絡按摩，現場使用香氛芳療，療癒肢體、感官神經。

高市圖總館國際繪本中心的「閉眼睛-跨視覺閱讀繪本」主題書展，包括「瞇瞇眼-視覺受限看世界」、「睜大眼-同理視覺受限」、「眨眨眼-互相包容與閱讀心方向」三大角度，跨視覺閱讀各國繪本。

高市圖總館同時連結不同領域的資源，推出「幼兒感官動次動」幼兒感官閱讀工作坊，邀請両両製造聚團，帶領家長與2-6歲的幼兒一起探索感官與肢體；「時間疆域・走出森林的小紅帽：跨視覺藝術創作體驗工作坊」，邀請長期關注非視覺藝術創作的和好玩實踐室，帶領7-12歲的明眼與視障的兒童體驗非視覺藝術創作。另外還有兩場「明盲共讀」繪本故事活動。相關訊息可洽官網https://reurl.cc/VYZ6Z。