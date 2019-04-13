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《迴聲·傳承》陳振芳82歲生日音樂會 三代聲樂人獻唱

2019-04-13 09:22聯合報 記者徐如宜╱即時報導

82高齡的南台灣前輩音樂家陳振芳，是知名的聲樂家、合唱指揮、音樂教育家。在過去大家稱高雄為文化沙漠的年代，他投注半世紀的熱忱，耕耘高雄的音樂環境與教育，培養國內橫跨三代的聲樂人才。新古典室內樂團4月14日晚上7點半，將在大東文化藝術中心演藝廳舉辦《迴聲·傳承》音樂會，以劇場型式演出著名歌劇選曲，祝陳振芳生日快樂。

陳振芳於民國50年就贏得當時的台灣省音樂比賽獨唱組第一名，並曾擔任高雄市音樂協進會理事長、台灣聲樂家協會常務監事、中華民國合唱藝術交流協會理事，並經常與音樂專家學者及國外大師交流，培育在地音樂人才，貢獻高雄家鄉。包括現任高雄市交響樂團團長朱宏昌、知名聲樂家張寶郎、洪翠蓮、葉展毓等，都出自其門下。

陳振芳在演唱與教學領域獲得極高評價，曾指揮指導高市幼獅、YMCA愛樂、高醫、高師大、漢聲合唱團、愛樂婦女團、頌音等合唱團，並指導許多南台灣國中小學與社會組合唱團參與全國音樂比賽，獲得佳績。

看到門生們在音樂界繼續發光發熱，是陳振芳最開心的事。他推廣「自然美聲發聲教學法」，使人聲樂器的塑造得到有效的改進，使發聲應用技巧上有多元化的發展，不只培育出橫跨三代的聲樂人才，也讓更多人愛上唱歌，在樂齡與幼童的聲音開發上也不遺餘力。自身更是以近80歲的年齡，依舊舉辦音樂會在台上演唱，以自身聲音驗證其教學法。

在陳振芳82歲生日前夕，活躍於北中南的聲樂家包括張寶郎、朱宏昌、張玉胤、王鴻源、謝世剛、張瑞芬、詹喆君、李桃渝、方偉丞、葉展毓，鋼琴家翁重華、陳澐禎，以及陳教授千金留美鋼琴家陳欣宜所帶領的「新古典室內樂團」，4月14日晚上7點半在大東文化藝術中心演藝廳，舉辦《迴聲·傳承》音樂會，以劇場型式演出包括歌劇《茶花女》、《卡門》、《波希米亞人》，及音樂劇《美女與野獸》、《歌劇魅影》、《西城故事》等選曲，以精彩的演出及感恩的心情，祝福恩師陳振芳教授生日快樂。

《迴聲·傳承》陳振芳教授82歲生日音樂會，在大東文化藝術中心演藝廳舉行，以劇場型...
《迴聲·傳承》陳振芳教授82歲生日音樂會，在大東文化藝術中心演藝廳舉行，以劇場型式演出著名歌劇選曲。圖／新古典室內樂團提供
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《迴聲·傳承》陳振芳教授82歲生日音樂會，在大東文化藝術中心演藝廳舉行，以劇場型...
《迴聲·傳承》陳振芳教授82歲生日音樂會，在大東文化藝術中心演藝廳舉行，以劇場型式演出著名歌劇選曲。圖／新古典室內樂團提供
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