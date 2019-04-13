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墾丁「養灘變殺灘」？ 土塊檢驗出爐安心啦

2019-04-13 09:05聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣政府月前在墾丁後壁湖漁港進行港區和航道清淤工程，向墾丁國家公園管理處報准後，將港區外航道的淤沙載到旁邊的潟湖區養灘，有居民發現淤沙中混雜黑色泥塊，質疑「養灘變殺灘」，還引發當地居民正反議論；墾管處將黑泥塊送驗釐清成分，檢驗結果出爐，重金屬及與漁船用油、漆料相關成分皆未超過檢測上限值，也讓墾管處鬆了口氣。

屏東縣政府發包的後壁湖漁港清淤工程，包商2個月前將挖起來的淤沙直接倒在旁邊的潟湖區沙灘上，有民眾不解怪手為何直接開進沙灘整地，把美麗的貝殼沙灘當工地，墾管處說明是合法的養灘工程；但有人認為當地的寄居蟹遭砂石車和怪手來回輾壓，同時有深色的淤沙大量覆蓋，懷疑是髒汙淤泥，不僅破壞寄居蟹棲地，不明的黑泥塊更引發「養灘變殺灘」爭議。

墾管處副處長許亞儒說，爭議的黑色土塊送專業公司檢測，項目分重金屬及油脂塗料類，共計檢測32個項目，結果顯示全部低於底泥品質指標上限值，且現場養灘的沙石經過這段時間曝曬，呈現白色沙灘景觀，寄居蟹也已回流，請民眾放心；這次清淤養灘事件讓許多保育人士殷切關心後壁湖潟湖區，管處甚表感激，未來也會嚴謹要求堆置作業流程，確保不會有汙泥混充的情形發生。

墾丁後壁湖潟湖區養灘工程，有居民發現淤沙中混雜黑色泥塊，質疑「養灘變殺灘」，墾管...
墾丁後壁湖潟湖區養灘工程，有居民發現淤沙中混雜黑色泥塊，質疑「養灘變殺灘」，墾管處指送土塊檢驗均低於底泥品質指標上限值，且現場養灘的沙石經過曝曬，呈現白色沙灘景觀，圖／墾管處提供
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墾丁後壁湖漁港進行港區和航道清淤工程，墾管處同意將港區外航道的淤沙載到旁邊的潟湖...
墾丁後壁湖漁港進行港區和航道清淤工程，墾管處同意將港區外航道的淤沙載到旁邊的潟湖區養灘，有居民發現淤沙中混雜黑色泥塊，質疑「養灘變殺灘」。記者潘欣中／翻攝
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墾管處沙灘屏東縣政府

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