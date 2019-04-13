陸蟹樂園設賞蟹木棧道 保育人士憂工程毀生態

2019-04-13 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣滿州鄉港口村港口溪河口周邊林地，學者調查陸蟹數量和種類在世界同棲地中名列前茅，鄉公所興建賞蟹木棧步道，在地護蟹志工近期發現工程車頻繁駛入卸貨、沿路鋪設水泥基樁，憂心棲地遭破壞的噩夢成真；鄉公所則請保育人士放心，表示已將影響降至最低。

港口村護蟹志工說，經學者調查，滿州港口溪河口地區的陸蟹多樣性居世界第二，有6科19種，族群數量較墾丁香蕉灣海岸林更龐大，是中型仿相手蟹、中華沙蟹、小隱蟹、橙螯隱蟹的重要棲地，廣泛分布的奧氏後相手蟹也是世界上已知最大族群，卻也面臨族群數量急遽減少的危機。

護蟹志工古清芳感嘆，郷公所為提升遊客在港口吊橋風景區的賞蟹服務品質，發包興建賞蟹木棧步道，事前已請公所注意陸解蟹安全，但最近發現工程車進進出出，工人沿步道鋪設水泥基樁。踩踏棲地，讓人憂心的事終於發生了，「當眼前的環境開發與生態產生衝突的時候，輸家一定是這些小生物吧。」

陸蟹博士劉烘昌說，墾丁陸蟹面臨的最大危機是族群數量急遽減少，原因包括棲地破壞、人為傷害及環境氣候變遷；人為捕捉及車輛壓死抱卵母蟹，對大型陸蟹族群也有影響。

另外，颱風天災讓樹林的鬱密度降低，陽光直接照射林下地表、濕度降低，不利陸蟹存活，人工設施障礙也阻礙抱卵母蟹降海繁殖遷移，建議保留原汁原味，太方便了人會更多、破壞更多，「如果為了給人方便而失去了生態，真是得不償失！」