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高雄路平很有感 14日起再封中華路左營地下道施工填平

2019-04-12 23:44聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市路平專案自市長韓國瑜上任來，至今已完成34條道路重鋪，長度達70公里。市區鐵路地下化後，也迅速拆除大順陸橋等陸橋，目前自強陸橋日夜趕工拆除中，預計下月初完工通車。連接左營及鼓山的中華路左營地下道，本月14日起封閉施工填平。

副市長李四川督導全市的道路工程，實施「施工責任制」，嚴格取締偷工減料，徹底執行路平計畫，保護用路人交通安全。為保障材料品質，市府工務局嚴格執行瀝青廠源頭管理，平日由監造人員駐廠監看，錄影監控瀝青混凝土生產過程。

根據市府養工處統計，高雄市長韓國瑜上任以來，已完成34條道路重鋪，長度達70公里，新鋪的路面已達106萬平方公尺。

鐵路地下化後，為縫合長期以來遭鐵道分割的區域，市府已先後拆除大順、青海、自立陸橋和青年鋼便橋，提前通車。中華路左營地下道將接力，周日上午6點起封閉，4月17日動工，預定5月31日前開放通車。

高雄市政府說，左營地下道回填高度約7公尺，地下道填平與拆除陸橋不同，為考量安全性需分層澆置待材料達一定強度及凝固後，才可進行下一層澆置。希望趕在5月底前開放第一階段臨時通車，讓交通影響降至最低，

高雄市自強陸橋日夜趕工拆除中。圖／高雄市工務局提供
高雄市自強陸橋日夜趕工拆除中。圖／高雄市工務局提供
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高雄市大順陸橋已拆除完畢，變身為寬敞大道。圖／高雄市工務局提供
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道路平順，讓高雄市民很有感。圖／高雄市工務局提供
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韓國瑜高雄市鐵路地下化

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