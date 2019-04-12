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夢想不在大 薛承泰泡芙夢激勵人心

2019-04-12 20:26中央社 金門縣12日電

前福建省政府主席薛承泰今天在金門舉行新書分享會時透露，兒時立下的生平第一個願望是「希望有一天可以單獨吃一個泡芙」；直到上大學領到第一份家教薪水，他才圓了這個夢。

63歲的薛承泰，來自金門縣珠山。2歲半時隨著家人躲避八二三砲戰，撤退到台灣，自此定居在台。他下午舉行「霧中金馬．迷航台灣」新書發表會時，和聽眾分享了泡芙小故事。

薛承泰說，小學五、六年級時，媽媽帶了2顆泡芙回家。當時一顆給爸爸吃，另一顆切成6分，由6個兄弟姐妹共享。他第一次嚐到泡芙的滋味，十分驚訝「居然有此人間美味」。

薛承泰說，從母親手中拿到他那分泡芙時，只能說是「血肉模糊」，但比起媽媽只能偷偷地用手指把刀上的殘留奶油放入嘴裡，能嚐到一小口，已經很幸福。

他說，2年以後，才知道那叫做「泡芙」，薛承泰為自己許下人生第一個夢想，就是「總有一天，我要單獨吃一個泡芙」。

考上台灣大學後，他接家教拿到第一分薪水後，立刻直奔西點麵包店。

薛承泰回憶，當泡芙終於到手，正打算搭車回家好好享受，卻發現客運如擠沙丁魚般，還不如就地解決。於是，在車站他再次享受到這人間美味，再等了2、3班車才滿足地回家。

薛承泰說，他的泡芙夢曾激勵不少人，他也常告訴大家「夢想不在於有多偉大，而在於有無實現的決心」。

薛承泰的第二個夢想是擁有一間書房，這個夢一直到他60歲時才實現。有了書房，他開始筆耕，完成了兩本書。

其中，第二本書「霧中金馬．迷航台灣」最近出版，是母親觸動他寫這本書，今天新書在金門發表。主持人還貼心地為他準備了一個大泡芙。

金門夢想薪水

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